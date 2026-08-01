जम्मू-कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा होगी सख्त

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक में कहा कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। कुलगाम में हाल ही में हमले में दो श्रमिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह बैठक हुई।

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राज्य में दूसरे प्रदेशों से रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा और नियोक्ताओं को श्रमिकों को बीमा योजना से जोड़ने को भी कहा। सिन्हा ने कहा कि श्रमिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी नहीं बचेंगे। कुलगाम आतंकी हमले के बाद उपराज्यपाल सिन्हा ने शनिवार को श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की।

सुरक्षा समीक्षा बैठक उपराज्यपाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों और एसएसपी को प्रवासी श्रमिकों के लिए सख्त सुरक्षा प्रणाली लागू करने को कहा। निर्देश दिए कि एसओपी की व्यापक समीक्षा करें, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। इसके अलावा हर प्रवासी श्रमिक की पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस और जिला स्तर पर दर्ज करने को कहा, ताकि श्रमिकों का पूरा डेटाबेस उपलब्ध हो।

आतंकवाद-विरोधी अभियान उपराज्यपाल ने कहा, ‘हमें आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सटीक और असरदार आतंकवाद-विरोधी अभियान तेज करने होंगे। श्रमिकों पर हमला करने वाले आतंकी बचेंगे नहीं।’ बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

ईंट भट्ठे पर हमले में मारे गए थे दो श्रमिक कुलगाम के किल्लम इलाके में शुक्रवार देर शाम एक ईंट भट्ठे पर आतंकियों ने छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों पर गोलियां बरसा दी थीं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला निवासी दीपक रात्रे ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। गंभीर घायल सारंगढ़ निवासी भूपेंद्र भैना की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को परिजनों के पहुंचने के बाद पालपोरा में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।

मुख्यमंत्री ने किया 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान बेंगलुरु। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को श्रमिकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये मदद का ऐलान किया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में पहुंचे उमर ने कहा, ‘मुआवजा उनके परिवारों का दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन यह मदद उनका साथ देने की हमारी छोटी सी कोशिश है।’ मुख्यमंत्री द्वारा घोषित यह रकम जिला प्रशासन द्वारा घोषित छह-छह लाख रुपये की तत्काल सहायता के अतिरिक्त दी जाएगी।

दक्षिण कश्मीर में तलाशी अभियान तेज डीजीपी नलिन प्रभात ने शनिवार को पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों के अधिकारियों संग घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की तलाश के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।