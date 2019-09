कश्मीर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर के बड़े आतंकी आसिफ को मार गिराया गया

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू-कश्मीर के सोपोर में सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि जिस आतंकी को मार गिराया गया है, उसका नाम आसिफ है, जो लश्कर में टॉप रैंक का आतंकी था। सोपोर में हुए इस एनकाउंटर में दो पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस सूत्रों के हवाले से दी है। बताया जा रहा है कि आतंकी आसिफ सोपोर में कई नापाक गतिविधियों में शामिल रहा है।

Jammu & Kashmir: The LeT terrorist Asif was responsible for recent shootout and injuries to three family members of a fruit trader in Sopore. The injured also included a young girl Asma Jan. He was also responsible for shooting at a migrant labour Shafi Alam in Sopore https://t.co/6r8r7RuvJE