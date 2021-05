जम्मू-कश्मीर: सांबा के नाद नाका में ग्रेनेड से हमला, तलाशी अभियान जारी

जम्मू और कश्मीर के सांबा में नाद नाका इलाके में ग्रेनेड से हमला हुआ है। हालांकि, यहां किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

Grenade attack at Nad naka area in Samba. No casualties reported, search operation is going on: Jammu and Kashmir Police