जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर में भ्रष्टाचार और आतंकवादियों से सुरक्षाबलों के स्थान पर राज्य और देश को लूटने वालों को मार गिराने के लिए कहने वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनएनआई से कहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा, वह यहां लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से आई हताशा और गुस्से में कहा था। राज्यपाल के रूप में मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मेरी निजी सोच वही है, जो मैंने कहा कि बहुत से राजनेता और बड़े नौकरशाह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।

लद्दाख संभाग के करगिल में एक पर्यटन कार्यक्रम में मलिक ने कहा, ''ये लड़के जिन्होंने हथियार उठाये है वे अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं, वे पीएसओ (निजी सुरक्षा अधिकारियों) और एसपीओ (विशेष पुलिस अधिकारियों) की हत्या कर रहे हैं। इनकी हत्या क्यों कर रहे हो? उनकी हत्या करो जिन्होंने कश्मीर की सम्पदा लूटी है। क्या तुमने इनमें से किसी मारा है?

