जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश, सांबा में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

जम्मू कश्मीर में उन सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं जो डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर सिविल सेक्रेटिएट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक, इन सभी को तत्काल प्रभाव से अपनी ड्यूटी में आने को कहा गया है।

J&K Government: It is further intimated that necessary arrangements regarding smooth and secure working environment for the employees have been made by the administration. https://t.co/DmurPKjb6T