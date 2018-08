जम्मू-कश्मीर: शोपियां में आतंकियों ने किया बड़ा हमला, चार जवान शहीद

दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार जवान शहीद हो गए। संबंधित अधिकारी ने बताया कि वाहन में खराबी आ जाने के कारण पुलिसकर्मी मरम्मत का काम कर रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में चारों जवान मारे गए।

#UPDATE : Total four policemen have lost their lives after being attacked by terrorists in Shopian's Arahama. #JammuAndKashmir https://t.co/cEQ1mlzCBz

उन्होंने कहा कि दो पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। दो अन्य जवानों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। यह घटना जिले के अराममा फलों की मंडी के पास हुई। हमले के बाद आतंकी पुलिसकर्मियों का हथियार लूट कर भाग गए। क्षेत्र में घेराबंदी कर सुरक्षाबल सर्च अॉपरेशन चला रहे हैं।

अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

Four policemen have lost their lives after being attacked by terrorists in Shopian's Arahama; #Visuals from the hospital. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/ORF0IXlKYV