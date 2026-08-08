जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स से बढ़ रही सुरक्षा की चुनौती- समिति ने कहा , सीमापार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध खुफिया-आधारित अभियानों को मजबूत किया जाए,--------------------नई दिल्ली। विशेष...

जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स से बढ़ रही सुरक्षा की चुनौती - समिति ने कहा , सीमापार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध खुफिया-आधारित अभियानों को मजबूत किया जाए,

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नई दिल्ली। विशेष संवाददाता

जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर नकेल कड़ी गई है लेकिन अब सीमापार से आ रहा ड्रग्स राज्य में बड़ी सुरक्षा चुनौती पैदा कर रहा है । सीमापार से ड्रग भेजकर युवाओं का ब्रेनवॉश करने का प्रयास किया जा रहा है। सीमापार से भेजे जा रहे ड्रग की वजह से युवाओं में ड्रग की बढ़ती लत और इससे उत्पन्न हो रहे सुरक्षा खतरे का खुलासा गृहमंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को संसद में पेश की गई थी。

रिपोर्ट के निष्कर्ष रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठित आपराधिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध धन जुटाना, गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न कर रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों का दुरुपयोग गंभीर सामाजिक, जनस्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था की चुनौती बनकर उभरा है। प्रशासन द्वारा संसदीय समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, इस समस्या के प्रसार में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और घुसपैठ के रास्तों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी एक प्रमुख कारक है। विशेष रूप से युवाओं में बढ़ता नशे का चलन अब केवल स्वास्थ्य और सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौती भी बन गया है।

समस्या का विस्तार संसदीय समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों का प्रभाव शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। नशे के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ आपराधिक गतिविधियों, परिवारों के विघटन, सामाजिक अस्थिरता और आर्थिक संकट जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं।

प्रशासन ने बताया कि सीमापार से मादक पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ के मार्गों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में बढ़ते ड्रग्स नेटवर्क की प्रमुख वजहों में शामिल है। इसके अलावा संगठित तस्करी नेटवर्क और स्थानीय पेडलरों के माध्यम से मादक एवं सिंथेटिक पदार्थों की उपलब्धता ने समस्या को और गंभीर बनाया है।

गिरफ्तारियां और कानूनी कार्रवाई प्रशासन के अनुसार, संगठित आपराधिक और राष्ट्रविरोधी तत्व मादक पदार्थों की तस्करी को अवैध वित्त पोषण के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ड्रग्स का कारोबार सीधे तौर पर सुरक्षा संबंधी चिंता से भी जुड़ जाता है।

बेरोजगारी और तनाव से युवा फँस रहे

ड्रग्स के बढ़ते प्रसार के अन्य कारणों में विशेषकर युवाओं में बेरोजगारी और आर्थिक संकट, संघर्ष की परिस्थितियों में लंबे समय तक रहना, मानसिक तनाव, आघात, सामाजिक अनिश्चितता और भावनात्मक परेशानियां शामिल हैं।

इसके साथ ही साथियों का प्रभाव, बदलता सामाजिक व्यवहार और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव भी नशे की प्रवृत्ति को प्रभावित कर रहा है।

एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई 542 एनडीपीएस मामलों में 716 गिरफ्तारियां

ड्रग्स के खिलाफ जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। 1 जनवरी 2026 से अब तक 542 एनडीपीएस मामलों में कुल 716 गिरफ्तारियां की गई हैं। इस दौरान 49 मामलों में दोषसिद्धि, 38 संपत्तियों की जब्ती और पीआईटी -एनडीपीएस के तहत 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

प्रशासन ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों और पीआईटी -एनडीपीएस के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेजों पर कार्रवाई के लिए एसओपी जारी की है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, शस्त्र लाइसेंस, ठेकेदार लाइसेंस, सरकारी आवास आवंटन और सुरक्षा कवर शामिल हैं।

पीआईटी -एनडीपीएस के तहत गिरफ्तारियों के मामले में जम्मू-कश्मीर देश में पहले स्थान पर रहा है, जबकि संपत्ति जब्ती के मामले में तीसरे स्थान पर है।

अवैध खेती पर सख्ती अवैध अफीम की खेती पर कार्रवाई

अवैध मादक पदार्थों की खेती के खिलाफ अभियान के तहत 32 मामले दर्ज किए गए और 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में अफीम की अवैध खेती को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

जागरूकता कार्यक्रम पंचायत स्तर तक पहुंचा जागरूकता अभियान

नशे के खिलाफ केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जन-जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत सभी पंचायतों में रैलियां, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। अप्रैल 2026 में ‘नशामुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ के तहत विशेष 100 दिवसीय एंटी-ड्रग अभियान भी शुरू किया गया।

खुफिया अभियानों की आवश्यकता ख़ुफ़िया आधारित अभियानों की ज़रूरत

रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू -कश्मीर में नशे की चुनौती से निपटने के लिए कानून-प्रवर्तन के साथ-साथ खुफिया सूचना आधारित एंटी-नारकोटिक्स अभियान, जन-जागरूकता, पुनर्वास, शैक्षणिक हस्तक्षेप और समुदाय की सक्रिय भागीदारी को साथ लेकर चलना जरूरी है।