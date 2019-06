जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। घटनास्थल से आतंकवादियों के शव तथा हथियार बरामद किए गए हैं। आतंकवादियों की शिनाख्त और उनके संगठन के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

#UPDATE Awantipora, Pulwama (J&K) encounter: Two terrorists killed, arms & ammunition recovered. Identities & affiliations of the killed terrorists being ascertained. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/RKjOpHb4bF