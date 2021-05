जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर के खानमोह में आतंकियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के खानमोह इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

जम्मू कश्मीर में आतंकियों के उत्पात को देखते हुए सुरक्षाबलों द्वारा उनके सफाए का काम भी जारी है। बीते मंगलवार को ही जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके के वेलू में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में लश्कर के तीन आतंकवादी फंसे हुए थे। बाद में इन तीनों को मार गिराया गया।

Jammu and Kashmir: An encounter has started at Khanmoh area of Srinagar. Police and security forces are carrying out the operation. Details awaited.