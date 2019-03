जम्मू में CRPF के काफिले के निकट विस्फोट, कोई नुकसान नहीं

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल में सीआरपीएफ के काफिले के निकट एक असैन्य कार में विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं है।

यह घटना सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर हुयी। इस विस्फोट से 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की याद आ गयी जिसमें 40 जवान शहीद हो गये थे। अधिकारियों ने बताया कि हुंडई सैंट्रो मॉडल की कार आग से पूरी तरह बर्बाद हो गई। विस्फोट के प्रभाव से सीआरपीएफ के वाहन के शीशे को हल्का नुकसान हुआ। सीआरपीएफ की यह बस हरियाणा नंबर प्लेट की है।

CRPF: Today around 1030 hrs, an explosion took place in a civil car near Banihal, J&K while CRPF convoy was on move. The car caught fire & slight damage was caused in the rear of one of the CRPF vehicle. No injuries were caused to CRPF Personnel. Incident being investigated. pic.twitter.com/NmvPuPO2df