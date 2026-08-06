एसआईआर : मस्जिदों से मतदाताओं को जागरूक करेंगे उलमा
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मतदाता सूची में नाम सुरक्षित रखने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मस्जिदों में उलमा और इमाम मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करेंगे। बूथ स्तर पर वालंटियर मदद करेंगे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मस्जिदों से उलमा एवं इमाम मतदाताओं को उनके वोट के प्रति जागरूक करेंगे। जमीयत बूथ स्तर पर वालंटियर तैनात करेगा, जो नोटिसों का समय पर जवाब देने और जरूरी दस्तावेजों को लेकर मदद करेगा। बुधवार को सईदिया मस्जिद, नूर एनक्लेव, आजाद कॉलोनी में जिला अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी की अध्यक्षता में उलमा एवं इमामों की बैठक हुई। कहा गया कि जमीयत का प्रयास रहेगा कि कोई भी पात्र मतदाता जानकारी के अभाव या प्रक्रिया की कठिनाई के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
रबीउल अव्वल पर सीरतुन्नबी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जुमे की तकरीरों में नशाखोरी, मोबाइल व सोशल मीडिया की बढ़ती लत, दहेज प्रथा, शादियों में फिजूलखर्ची, सामाजिक सद्भाव और नैतिक मूल्यों पर लोगों को जागरूक करेंगे।इस दौरान मुफ्ती वासिल कासमी, शहर अध्यक्ष मुफ्ती अयाज अहमद, उपाध्यक्ष मौलाना रागिब मजाहिरी, महासचिव मुफ्ती रागिब कासमी, जिला कोषाध्यक्ष मास्टर अब्दुल सत्तार, मौलाना हुसैन, मुफ्ती हुजैफा कासमी, मुफ्ती रशीद मिफताही, मौलाना मुतय्यब, मुफ्ती नसीम अहमद, मौलाना मोहम्मद महताब, कारी फाइक अहमद, हाजी शमशाद, तौसीफ खान, कारी शावेज, कारी सोबान आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें