दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक, हैकर ने लिखा 'हैप्पी बर्थ डे पूजा'

देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उन्हें ये पता चला कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। http://jmi.ac.in/ को सोमवार रात किसी हैकर ने हैक कर लिया। हैक होने के बाद वेबसाइट का मेन पेज काला हो गया। लेकिन हैकर ने उसपर एक मैसेज लिख दिया। माना जा रहा है कि हैक करने वाला शख्स कोई प्रेमी है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस अंदाज में विश किया है।

दरअसल वेबसाइट का पेज ब्लैक होने के साथ उसपर काफी देर तक एक मैसेज लिखा रहा। मैसेज था 'Happy Birthday Pooja'। एक वेबसाइट से इस बारे बात करते हुए यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने बताया कि इस मामले को उनका आईटी डिपार्टमेंट देखेगा। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट इसे ठीक करे उससे पहले ही लोगों को इसके बारे में पता चल गया और सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई।

यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी लगातार वेबसाइट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। किसी ने हैकर को टैक्निकल आशिक बताया तो किसी ने मजनू बता दिया। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर लोग पूजा के लिए भी मैसेज देने लगे। लोगों ने ट्विटर पर लिखा 'मान जाओ पूजा, अब तो शादी करलो'। हालांकि ये हरकत किसने की इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है।

The official website of #JamiaMilliaIslamiaUniversity was hacked late midnight on Tuesday. On visiting, the website (https://t.co/TWvnvwtJvV), the web-page displayed a birthday greeting, which read, "Happy Birthday Pooja. Your love."



Read @ANI Story |https://t.co/gLQWPswLFH pic.twitter.com/7lGG1Hrkq8 — ANI Digital (@ani_digital) May 21, 2018

लोगों ने ऐसे लिए मज़े, पढ़ें ट्विटर पर मजेदार रिएक्शन:

So A guy hacked official website of "Jamia Millia Islamia University" just to wish her loved one's on her Birthday 🔥#JamiaMilliaIslamiaUniversity pic.twitter.com/gbVx1ZZviM — . (@Nawaz18_here) May 21, 2018

#JamiaMilliaIslamia Berozgar Engineer Hacked Jamia Official Website Just bcz of lovers B'day.May be he don't have money for the gifts.JMI Student Wishing B'day to Puja🎂Jamia Website is used to wishing b'day.😂Bande ne sabit kardia Berozgar Engg hai

Puja maan jao ya bhag jao😀 pic.twitter.com/cUqZPgi85A — Md Nooruddin Rabbani (@rabbani_jmi) May 21, 2018

#JamiaMilliaIslamia official website got hacked and some lovebird put a message of happy Birthday for his girlfriend. pic.twitter.com/h4YLgon1SG — 🔱Mohammad Shadab🔱 (@skaifi) May 21, 2018

Some Majnu hacked the Jamia Millia Islamia Website to wish his laila(pooja) on her birthday. #jamiamilliaislamia #Delhi pic.twitter.com/lstGIAPObD — Faizan_Shah (@Shahekashmir) May 21, 2018