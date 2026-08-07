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सूचना को स्वतः सार्वजनिक करने में जामिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पारदर्शिता ऑडिट में 825 में से 802 अंक, धारा 4 के अनुपालन में अब तक

सूचना को स्वतः सार्वजनिक करने में जामिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

पारदर्शिता ऑडिट में 825 में से 802 अंक, धारा 4 के अनुपालन में जामिया का अब तक का सर्वोच्च स्कोर नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

सफलता की जानकारी

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनिवार्य प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर (सूचना का स्वतः प्रकटीकरण) के अनुपालन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को हाल में हुए थर्ड पार्टी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट में 825 में से 802 अंक मिले हैं। यह इस श्रेणी में जामिया का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। विश्वविद्यालय ने इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिणाम बताया है।

मूल्यांकन प्रक्रिया

जामिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मूल्यांकन सीआईसी से मान्यता प्राप्त एक सरकारी प्रशिक्षण संस्थान ने किया। आकलन डीओपीटी द्वारा जारी धारा 4 संबंधी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया। इसमें वर्ष 2025-26 की स्वमूल्यांकन रिपोर्ट और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा की गई। ऑडिट टीम ने वेबसाइट पर आवश्यक सूचनाओं को व्यवस्थित और आसानी से उपलब्ध कराने की सराहना की।

प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर का महत्व

विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के लिए अलग अनुभाग विकसित किया है, जहां धारा 4 के तहत सार्वजनिक की जाने वाली सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध हैं। इससे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और आम नागरिकों को बिना आरटीआई आवेदन दिए ही आवश्यक जानकारी मिल जाती है।

व्यवस्थित प्रयासों का परिणाम

कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने कहा कि यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की पारदर्शिता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है। वहीं, कुलसचिव एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने इसे विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक और प्रशासनिक इकाइयों के समन्वित प्रयासों का परिणाम बताया।

धारा 4 के बारे में

क्या है धारा 4

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक संस्थानों को संगठन, कार्यप्रणाली, नियम, बजट, अधिकारियों की जिम्मेदारियां और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं स्वतः सार्वजनिक करनी होती हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, नागरिकों को आसानी से जानकारी उपलब्ध कराना और आरटीआई आवेदनों की आवश्यकता को कम करना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पारदर्शिता ऑडिट में कितने अंक प्राप्त किए?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पारदर्शिता ऑडिट में 825 में से 802 अंक प्राप्त किए।
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