वंदे मातरम् के 150 वर्ष पर देशभक्ति से गूंजा जमालपुर स्टेशन
जमालपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्टेशन परिसर में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई तथा रेलकर्मियों ने यात्रियों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया।
जमालपुर, निज प्रतिनिधि।वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के गौरवपूर्ण अवसर पर देशभर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को जमालपुर रेलवे स्टेशन देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्टेशन परिसर में देशभक्ति गीतों की गूंज से वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। अभियान को लेकर रेलकर्मियों और यात्रियों में खासा उत्साह देखा गया।
अभियान का उद्देश्य
इस बावत स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के आह्वान पर 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगे के प्रति सम्मान और देश की एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना से जोड़ना है। इसी क्रम में जमालपुर स्टेशन पर रेलकर्मियों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति के माध्यम से यात्रियों को अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रेल थाना जमालपुर के एसएचओ स्वराज कुमार ने कहा कि हर घर तिरंगा हमारी पहचान और शान है।
यात्रियों की भागीदारी
इस जज्बे को बनाए रखे। इधर, स्टेशन परिसर से गुजरने वाले कई यात्री भी कुछ देर रुककर देशभक्ति कार्यक्रम को देखते नजर आए। रेलकर्मियों ने यात्रियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रभक्ति के इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की। मौके पर मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक पंकज कुमार, वेलफेयर इंस्पेक्टर पंकज कुमार, सब इंस्पेक्टर निरंजन रजक, सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, सहायक सब इंस्पेक्टर अमरेश कुमार, रिंकू सिंह सहित अन्य स्टेशनकर्मी व अधिकारी मौजूद थे।
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