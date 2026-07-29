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तीन साल बाद भी जमालपुर वर्कशॉप को नहीं मिला इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर रेल इंजन कारखाना आधुनिक तकनीक के मामले में पिछड़ रहा है। रेलवे बोर्ड ने 2023 में इलेक्ट्रिक इंजनों का कार्य सौंपा, लेकिन तीन साल में एक भी वर्कलोड वापस नहीं आया। नई महिला जीएम गीतिका पांडेय की नियुक्ति से कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि यह समस्या जल्द हल होगी।

तीन साल बाद भी जमालपुर वर्कशॉप को नहीं मिला इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल इंजन कारखाना आधुनिक रेल तकनीक की दौड़ में लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। वर्ष 2023 में रेलवे बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रिक इंजन के पीरियॉडिकल ओवरहॉलिंग (पीओएच) का कार्य सौंपे जाने के बावजूद तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कारखाने को एक भी इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड वापस नहीं मिल सका है। इससे करोड़ों रुपये खर्च कर कराए गए इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का अपेक्षित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के तत्कालीन डीडी (डीईवी)/डीएमई (पी)-1 पारस महेंद्रीरट्टा ने 27 मार्च 2023 को अपने जारी पत्रांक 22/एम(डब्ल्यू)814/2 के माध्यम से भारतीय रेल के 17 जोन एवं 28 वर्कशॉप को नई जिम्मेदारियां सौंपी थीं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जमालपुर वर्कशॉप को पहली बार दो इलेक्ट्रिक इंजनों की पीरियॉडिकल ओवरहॉलिंग (पीओएच) का कार्य आवंटित किया गया था। वर्कलोड मिलने के बाद तत्कालीन मुख्य कारखाना प्रबंधक एसके विजय के नेतृत्व में जमालपुर स्टेशन से वर्कशॉप तक करोड़ों रुपये की लागत से इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया। इसके अलावा आवश्यक मशीनरी, उपकरणों की व्यवस्था तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हालांकि कुछ ही महीनों बाद आधारभूत संरचना की कमी का हवाला देते हुए दोनों इलेक्ट्रिक इंजनों का वर्कलोड दूसरे रेल कारखानों, विशेषकर लिलुआ वर्कशॉप, स्थानांतरित कर दिया गया। तब से अब तक यह वर्कलोड वापस नहीं लौट पाया है。

नई महिला जीएम से जगी उम्मीद

पूर्वी रेलवे को पहली बार महिला महाप्रबंधक मिलने जा रही हैं। रेलवे बोर्ड ने 27 जुलाई 2026 को वर्तमान अतिरिक्त सदस्य (योजना) गीतिका पांडेय (आईआरएएस) को पूर्वी रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया है। वे 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान जीएम मिलिंद देउस्कर का स्थान लेंगी। नई जीएम की नियुक्ति के बाद जमालपुर वर्कशॉप के रेलकर्मियों, अधिकारियों, रेल यूनियनों और शहरवासियों में नई उम्मीद जगी है। ईआरएमयू, ईआरएमसी, पीआरकेएस, एससी-एसटी एसोसिएशन सहित जमालपुर निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा सहित विभिन्न संगठन लंबे समय से जमालपुर वर्कशॉप को इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड वापस दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि यदि इलेक्ट्रिक इंजन की मरम्मत का कार्य यहां शुरू होता है तो न केवल कारखाने की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में रोजगार और विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।

क्या कहते हैं अधिकारी:

ईस्टर्न रेलवे की नई जीएम गीतिका पांडेय होंगी। वहीं जमालपुर वर्कशॉप को इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड देने संबंधी कोई नया आदेश फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए पहले वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक लोको की मरम्मत से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचना और तकनीकी मानकों को पूरी तरह विकसित करना बड़ी चुनौती होगी।

शिबराम माझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे कोलकाता

सामान्य प्रश्न

जमालपुर रेल कारखाने को इलेक्ट्रिक इंजनों का वर्कलोड कब सौंपा गया?
जमालपुर वर्कशॉप को पहली बार दो इलेक्ट्रिक इंजनों की पीरियॉडिकल ओवरहॉलिंग (पीओएच) का कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित किया गया था।

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