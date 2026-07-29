तीन साल बाद भी जमालपुर वर्कशॉप को नहीं मिला इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। एशिया प्रसिद्ध जमालपुर रेल इंजन कारखाना आधुनिक रेल तकनीक की दौड़ में लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। वर्ष 2023 में रेलवे बोर्ड द्वारा इलेक्ट्रिक इंजन के पीरियॉडिकल ओवरहॉलिंग (पीओएच) का कार्य सौंपे जाने के बावजूद तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कारखाने को एक भी इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड वापस नहीं मिल सका है। इससे करोड़ों रुपये खर्च कर कराए गए इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य का अपेक्षित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के तत्कालीन डीडी (डीईवी)/डीएमई (पी)-1 पारस महेंद्रीरट्टा ने 27 मार्च 2023 को अपने जारी पत्रांक 22/एम(डब्ल्यू)814/2 के माध्यम से भारतीय रेल के 17 जोन एवं 28 वर्कशॉप को नई जिम्मेदारियां सौंपी थीं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जमालपुर वर्कशॉप को पहली बार दो इलेक्ट्रिक इंजनों की पीरियॉडिकल ओवरहॉलिंग (पीओएच) का कार्य आवंटित किया गया था। वर्कलोड मिलने के बाद तत्कालीन मुख्य कारखाना प्रबंधक एसके विजय के नेतृत्व में जमालपुर स्टेशन से वर्कशॉप तक करोड़ों रुपये की लागत से इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया। इसके अलावा आवश्यक मशीनरी, उपकरणों की व्यवस्था तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हालांकि कुछ ही महीनों बाद आधारभूत संरचना की कमी का हवाला देते हुए दोनों इलेक्ट्रिक इंजनों का वर्कलोड दूसरे रेल कारखानों, विशेषकर लिलुआ वर्कशॉप, स्थानांतरित कर दिया गया। तब से अब तक यह वर्कलोड वापस नहीं लौट पाया है。