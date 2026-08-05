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ईस्टर्न रेलवे की नई जीएम से रेलकर्मियों व यूनियन नेताओं को कई उम्मीदें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर रेल इंजन कारखाना आधुनिक रेलवे तकनीक में पिछड़ रहा है। 2023 में इलेक्ट्रिक इंजन की मरम्मत का वर्कलोड नहीं मिल सका है, जिससे खर्च किए गए करोड़ों रुपये का लाभ नहीं हो सका। नई जीएम गीतिका पांडेय की नियुक्ति से उम्मीदें जगी हैं, लेकिन आधारभूत संरचना की कमी अभी भी चुनौती बनी हुई है।

ईस्टर्न रेलवे की नई जीएम से रेलकर्मियों व यूनियन नेताओं को कई उम्मीदें

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। एशिया के सबसे पुराने रेल इंजन कारखानों में शुमार जमालपुर रेल इंजन कारखाना आधुनिक रेलवे तकनीक की दौड़ में लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। वर्ष 2023 में रेलवे बोर्ड द्वारा पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन की पीरियॉडिकल ओवरहॉलिंग (पीओएच) का वर्कलोड आवंटित किए जाने के बावजूद तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कारखाने को एक भी इलेक्ट्रिक इंजन मरम्मत के लिए नहीं मिल सका है। इससे करोड़ों रुपये खर्च कर कराए गए इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य और अन्य तैयारियों का अपेक्षित लाभ अबतक नहीं मिल पाया है। जबकि रेलवे बोर्ड के तत्कालीन पारस महेंद्रीरट्टा ने 27 मार्च 2023 को भारतीय रेलवे के 17 जोनों एवं 28 वर्कशॉप को नए वर्कलोड का आवंटन किया था। तत्कालीन सीडब्लूएम एसके विजय की अगुवाई में जमालपुर स्टेशन से कारखाना परिसर तक करोड़ों रुपये की लागत से इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया।

आधारभूत संरचना की कमी

वहीं आवश्यक मशीनरी, उपकरण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यापक तैयारी की गई। लेकिन कुछ ही समय बाद आधारभूत संरचना की कमी का हवाला देते हुए दोनों इलेक्ट्रिक इंजनों का वर्कलोड कांचरापाड़ा वर्कशॉप को स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं 10 इलेक्ट्रिक मेमू का मरम्मत वर्कलोड भी लिलुआ वर्कशॉप शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट हुए वर्कलोड को पुन: वापस की मांग पर रेल यूनियन नेता अड़े हैं, लेकिन सुध नही लिया गया। अब नई जीएम से आस है।

नई महिला जीएम से जगी यूनियन नेता व रेलकर्मियों की नई उम्मीद

पूर्व रेलवे की नई महाप्रबंधक गीतिका पांडेय के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही जमालपुर वर्कशॉप के रेलकर्मियों और विभिन्न रेल यूनियनों में नई उम्मीद जगी है। इधर, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के केंद्रीय नेता अमित घोष के नेतृत्व में यूनियन प्रतिनिधियों ने नई जीएम का स्वागत किया। वहीं ईआरएमसी, पीआरकेएस, एससी-एसटी संगठन सहित विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं। यूनियन नेताओं का कहना है कि, नई जीएम के नेतृत्व में जमालपुर वर्कशॉप के साथ हो रही उपेक्षा समाप्त होगी तथा इलेक्ट्रिक इंजन, मेमू और अन्य नए वर्कलोड कारखाने को मिलने की संभावना बढ़ेगी। गौरतलब है कि गीतिका पांडेय इससे पहले रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य (योजना) के पद पर कार्यरत थीं।

क्या कहते हैं अधिकारी

पूर्व रेलवे की नई महाप्रबंधक ने पदभार ग्रहण कर लिया है। फिलहाल जमालपुर वर्कशॉप को इलेक्ट्रिक इंजन का वर्कलोड देने संबंधी कोई नया आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए पहले वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक लोको की मरम्मत से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचना और तकनीकी मानकों को पूरी तरह विकसित करना बड़ी चुनौती होगी।

शिवराम मांझी, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे कोलकाता

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जमालपुर रेल इंजन कारखाना कब से इलेक्ट्रिक इंजनों का वर्कलोड नहीं मिला है?
जमालपुर रेल इंजन कारखाना को तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी इलेक्ट्रिक इंजन मरम्मत के लिए नहीं मिल सका है।
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