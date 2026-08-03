जीएम अवार्ड लेकर जमालपुर लौटे प्रतिनिधियों का सीडब्ल्यूएम व रेलकर्मियों ने किया स्वागत, दी बधाई

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मुख्यालय, कोलकाता के फेयरली प्लेस में बीते दिनों आयोजित चरित्र निर्माण एवं उत्कृष्टता का जश्न समारोह में पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जमालपुर जिला ने शानदार उपलब्धि हासिल की। रेल वन ऐप जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए जमालपुर जिला को गोल्ड अवॉर्ड, जबकि स्वच्छता जागरूकता अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 हजार रुपये का चेक, स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान तत्कालीन पूर्व रेलवे के संरक्षक सह महाप्रबंधक मिलिंद के. देवस्कर ने हाथों प्रदान किया गया। समारोह में जमालपुर जिला के सहायक जिला सचिव भानु प्रताप पाठक एवं जिला संगठन आयुक्त मो. मुजीब अहमद खान को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।