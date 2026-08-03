Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जीएम अवार्ड लेकर जमालपुर लौटे प्रतिनिधियों का सीडब्ल्यूएम व रेलकर्मियों ने किया स्वागत, दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

जमालपुर जिला के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को रेल वन ऐप जागरूकता अभियान में उत्कृष्टता के लिए गोल्ड अवॉर्ड मिला। स्वच्छता जागरूकता अभियान में योगदान पर 15 हजार रुपये का चेक, स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। समारोह में दोनों प्रतिनिधियों को संपूर्ण जमालपुर के लिए गर्व महसूस हुआ।

जीएम अवार्ड लेकर जमालपुर लौटे प्रतिनिधियों का सीडब्ल्यूएम व रेलकर्मियों ने किया स्वागत, दी बधाई

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मुख्यालय, कोलकाता के फेयरली प्लेस में बीते दिनों आयोजित चरित्र निर्माण एवं उत्कृष्टता का जश्न समारोह में पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जमालपुर जिला ने शानदार उपलब्धि हासिल की। रेल वन ऐप जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए जमालपुर जिला को गोल्ड अवॉर्ड, जबकि स्वच्छता जागरूकता अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 हजार रुपये का चेक, स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान तत्कालीन पूर्व रेलवे के संरक्षक सह महाप्रबंधक मिलिंद के. देवस्कर ने हाथों प्रदान किया गया। समारोह में जमालपुर जिला के सहायक जिला सचिव भानु प्रताप पाठक एवं जिला संगठन आयुक्त मो. मुजीब अहमद खान को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद दोनों प्रतिनिधि जमालपुर लौटे, जहां रेल इंजन कारखाना के मुख्य कारखाना प्रबंधक (सीडब्ल्यूएम) बिनय प्रसाद वर्णवाल, अधिकारियों, स्काउट्स एंड गाइड्स के पदाधिकारियों तथा रेलकर्मियों ने उन्हें बधाई देते हुए इस उपलब्धि को पूरे जमालपुर के लिए गौरवपूर्ण बताया।मौके पर भानु प्रताप पाठक एवं मो. मुजीब अहमद खान ने इस सम्मान का श्रेय सीडब्ल्यूएम बिनय प्रसाद वर्णवाल, जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार, मुख्य जिला आयुक्त डॉ. गौरी शंकर दास, जिला आयुक्त स्काउट शारदा कुमारी, जिला आयुक्त गाइड अश्विनी कुमार, जिला सचिव मनोज कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष तथा सभी स्काउटरों, गाइडरों और स्काउट परिवार के सदस्यों को दिया। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास, अनुशासन और सेवा भावना के कारण जमालपुर जिला को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Jamalpur Munger News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।