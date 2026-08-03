जीएम अवार्ड लेकर जमालपुर लौटे प्रतिनिधियों का सीडब्ल्यूएम व रेलकर्मियों ने किया स्वागत, दी बधाई
जमालपुर जिला के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को रेल वन ऐप जागरूकता अभियान में उत्कृष्टता के लिए गोल्ड अवॉर्ड मिला। स्वच्छता जागरूकता अभियान में योगदान पर 15 हजार रुपये का चेक, स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। समारोह में दोनों प्रतिनिधियों को संपूर्ण जमालपुर के लिए गर्व महसूस हुआ।
जमालपुर, निज प्रतिनिधि। पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मुख्यालय, कोलकाता के फेयरली प्लेस में बीते दिनों आयोजित चरित्र निर्माण एवं उत्कृष्टता का जश्न समारोह में पूर्व रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जमालपुर जिला ने शानदार उपलब्धि हासिल की। रेल वन ऐप जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए जमालपुर जिला को गोल्ड अवॉर्ड, जबकि स्वच्छता जागरूकता अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 हजार रुपये का चेक, स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान तत्कालीन पूर्व रेलवे के संरक्षक सह महाप्रबंधक मिलिंद के. देवस्कर ने हाथों प्रदान किया गया। समारोह में जमालपुर जिला के सहायक जिला सचिव भानु प्रताप पाठक एवं जिला संगठन आयुक्त मो. मुजीब अहमद खान को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
सम्मान प्राप्त करने के बाद दोनों प्रतिनिधि जमालपुर लौटे, जहां रेल इंजन कारखाना के मुख्य कारखाना प्रबंधक (सीडब्ल्यूएम) बिनय प्रसाद वर्णवाल, अधिकारियों, स्काउट्स एंड गाइड्स के पदाधिकारियों तथा रेलकर्मियों ने उन्हें बधाई देते हुए इस उपलब्धि को पूरे जमालपुर के लिए गौरवपूर्ण बताया।मौके पर भानु प्रताप पाठक एवं मो. मुजीब अहमद खान ने इस सम्मान का श्रेय सीडब्ल्यूएम बिनय प्रसाद वर्णवाल, जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार, मुख्य जिला आयुक्त डॉ. गौरी शंकर दास, जिला आयुक्त स्काउट शारदा कुमारी, जिला आयुक्त गाइड अश्विनी कुमार, जिला सचिव मनोज कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष तथा सभी स्काउटरों, गाइडरों और स्काउट परिवार के सदस्यों को दिया। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास, अनुशासन और सेवा भावना के कारण जमालपुर जिला को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ।
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