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बोल बम के नारों से गूंज उठा मॉडल स्टेशन जमालपुर, कांवरियों का जत्था पहुंचना शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर स्टेशन पर श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की भीड़ बढ़ गई है। श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए जमालपुर पहुंचे। स्टेशन पर भक्तिमय माहौल है, और रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है। जांच अभियान के तहत यात्रियों को संदिग्ध गतिविधियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई।

बोल बम के नारों से गूंज उठा मॉडल स्टेशन जमालपुर, कांवरियों का जत्था पहुंचना शुरू

जमालपुर, निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के साथ ही मॉडल स्टेशन जमालपुर पर कांवरियों का आगमन तेज हो गया है। रविवार को सुबह से देर शाम तक स्टेशन परिसर बोल बम, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा। पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने की श्रद्धालुओं में होड़ लगी है। इसके कारण श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के अलावा नियमित ट्रेनों में भी कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि शनिवार रात से ही विभिन्न राज्यों और बिहार के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु किऊल होते हुए जमालपुर पहुंचे। यहां से वे सुल्तानगंज जाने वाली ट्रेनों में सवार होकर उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरने के लिए रवाना हुए।

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हाथों में कांवर, भगवा वस्त्र और भोले बाबा के जयकारों के बीच पूरा स्टेशन भक्तिमय माहौल में नजर आया। प्लेटफॉर्म से लेकर टिकट काउंटर और प्रतीक्षालय तक कांवरियों की चहल-पहल बनी रही। इधर, श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) भी पूरी तरह सक्रिय है। आरपीएफ यार्ड पोस्ट जमालपुर की टीम ने स्टेशन परिसर में विशेष सर्च एवं जागरूकता अभियान चलाया। अभियान इंस्पेक्टर सुजीत कुमार के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर जेआर. मीणा के नेतृत्व में चलाया गया।इस दौरान प्लेटफॉर्म, ट्रेनों तथा यात्रियों के सामानों की गहन जांच की गई। जेआर मीणा ने कांवरियों और अन्य यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह, चोरी तथा संदिग्ध गतिविधियों से सतर्क रहने की सलाह दी। यात्रियों से अपील की गई कि सफर के दौरान किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रसाद, भोजन या पेय पदार्थ ग्रहण न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस या आरपीएफ को दें। अभियान में एएसआई वाई. पाठक, हेड कांस्टेबल एस. आचार्य, अमर शेखर, प्रतिमा पटेल, दीवाकर कुमार सहित अन्य जवान मौजूद रहे।

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