अंतरराष्ट्रीय पैरा साइकलिस्ट सम्मानित
दरभंगा के जलालुद्दीन को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस प्रशस्ति पत्र को अपने मानस पिता प्रो. जयशंकर झा को समर्पित किया। जलालुद्दीन बिहार सरकार में अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी हैं।
दरभंगा। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके जलालुद्दीन को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिले के टेकटार निवासी अंतरराष्ट्रीय पैरा साइकलिस्ट जलालुद्दीन के फिलीपींस से लौटने पर सम्मानित किये जाने की सूचना पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। मां श्यामा मन्दिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रो. जयशंकर झा ने कहा कि जलालुद्दीन अपनी कड़ी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। शिक्षाविद डॉ. शिवकिशोर राय ने जलालुद्दीन को सहयोग करने वाले उज्ज्वल कुमार के अब तक के प्रयासों की सराहना की।
डॉ. एडीएन सिंह ने जलालुद्दीन की सफलता को खासकर दिव्यांग युवाओं के लिए अनुकरणीय बताया। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के पीजी साहित्य विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार पासवान ने जलालुद्दीन का उत्साहवर्धन किया।इस उपलब्धि से अभिभूत जलालुद्दीन ने इस प्रशस्ति पत्र को भी अपने मानस पिता प्रो. जयशंकर झा को समर्पित किया। उज्ज्वल कुमार ने जलालुद्दीन को बधाई देते हुए सुझाव दिया कि जिस प्रकार प्रो. जयशंकर झा सहित अन्य सामाजिक सहयोग से तुम्हें सफलता मिली है, इसी प्रकार सुविधाओं से वंचित अन्य प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाओ। बता दें कि तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार की मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत जलालुद्दीन वर्तमान में बिहार सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग में अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।
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