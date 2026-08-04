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पैरा साइकलिस्ट को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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दरभंगा के जलालुद्दीन ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। उन्हें पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी सफलता दिव्यांग युवाओं के लिए प्रेरणा है।

पैरा साइकलिस्ट को किया सम्मानित

दरभंगा। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके जलालुद्दीन को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिले के टेकटार निवासी अंतरराष्ट्रीय पैरा साइकलिस्ट जलालुद्दीन के फिलीपींस से लौटने पर सम्मानित किये जाने की सूचना पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। मां श्यामा मन्दिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रो. जयशंकर झा ने कहा कि जलालुद्दीन अपनी कड़ी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। शिक्षाविद डॉ. शिवकिशोर राय ने जलालुद्दीन को सहयोग करने वाले उज्ज्वल कुमार के अब तक के प्रयासों की सराहना की।

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जलालुद्दीन की सफलता को खासकर दिव्यांग युवाओं के लिए अनुकरणीय बताया।

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