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झाझा : ब्लड स्टोरेज सेंटर को ले औषधि निरीक्षक ने किया सीएचसी का दौरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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झाझा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड स्टोरेज सेंटर (बीएससी) को पुनः स्थापित करने के लिए जमुई के ड्रग इंस्पेक्टर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद, एमओआईसी को जरूरी कागजात और संसाधनों की सूची सौंपी गई। बीएससी के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है।

झाझा : ब्लड स्टोरेज सेंटर को ले औषधि निरीक्षक ने किया सीएचसी का दौरा

झाझा । निज संवाददाता झाझा में ब्लड स्टोरेज सेंटर (बीएससी) को पुन: बहाल करने संबंधी जारी कवायद के मद्देनजर जमुई के ड्रग इंस्पेक्टर (डीआई) ने बुधवार की शाम झाझा पहुंच कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में निर्धारित बीएससी कक्ष एवं वहां उपलब्ध सुविधा,संसाधनों का जायजा लिया। अपने वेरिफिकेशन के उपरांत डीआई ने सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (एमओआईसी) को एक फॉर्म के अलावा उन कागजातों व संसाधनों की फेहरिश्त सुपुर्द की,जो बीएससी के निर्धारित मापदंड के तहत जरूरी है। बताया जाता है कि अस्पताल प्रशासन को उक्त जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा फॉर्म भरकर समर्पित करना होगा ताकि आगे की प्र्त्रिरया मुकम्मल हो सके।

एमओआईसी डॉ.नवाब इकबाल अख्तर ने बताया कि इस मुतल्लिक एक डॉक्टर को ट्रेनिंग हेतु भी जमुई भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएससी के लाइसेंस रिन्यूअल का मामला भी प्र्त्रिरयाधीन है,जो पटना से होना है। एमओआईसी ने यह भी बताया कि बीएससी के लिए आवश्यक संसाधनों व सामग्रियों की बावत पूर्व में ही बीएमएसआईसीएल को इंडेंट किया हुआ है।

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