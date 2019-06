विदेश मंत्री एस. जयशंकर बोले- सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में बदलाव की उम्मीद को बनाए रखा

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री का पंद संभाल कर चौंकानेवाले पूर्व राजनयिक और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर कई बातें कही। गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार ने देश में बदलाव की उम्मीदों के न सिर्फ जिंदा रखा और बल्कि इस विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है।

External Affairs Minister, S. Jaishankar at an event in Delhi: The five years of government has kept alive and perhaps even strengthened the expectation of change in the country. pic.twitter.com/lWn1nrE4CP

एस. जयशंकर ने कहा कि आज वैश्विकरण के दौर में एक चिंता बनी हुई है। वैश्विकरण के समय में ज्यादातर सोच है ग्लोबल सप्लाई चेन, मोबिलिटी ऑफ टैलेंट की। लेकिन, हम ज्यादा समय तक इस बारे में उसी विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं।

ये भी पढ़ें: एस. जयशंकर का पहला ट्वीट,सुषमा स्वराज के पदचिह्नों पर चलना गर्व की बात

EAM, S. Jaishankar at an event in Delhi: Globalisation is under stress, many of the assumptions of the globalisation, global supply chains, mobility of talent, market access, all those are no longer assumptions we can make to the same degree, with same confidence. pic.twitter.com/soH6wV2DCe