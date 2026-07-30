जेपीयू की तीसरी मेधा सूची का प्रकाशन आज, 1 से 6 अगस्त तक होगा नामांकन

जय प्रकाश विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2026-30 के लिए तीसरी मेधा सूची 31 जुलाई को जारी करने की घोषणा की है। नामांकन 1 से 6 अगस्त तक होगा। कदाचार पर सख्ती करते हुए एक परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित किया गया। सभी माध्यमिक विद्यालयों की समीक्षा बैठक 31 जुलाई को होगी।

दूसरी सूची के बाद खाली सीटों पर अंक के आधार पर सूची जारी आवंटित कॉलेज में ही लेना होगा दाखिला छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जय प्रकाश विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2026-30 में नामांकन की तीसरी मेधा सूची 31 जुलाई को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

नामांकन प्रक्रिया सूची के आधार पर 1 अगस्त से 6 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल पर लॉगिन कर अपना कॉलेज आवंटन देख सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को 1 से 6 अगस्त तक संबंधित महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाणपत्रों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इसी अवधि में समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। नामांकन के बाद शुल्क की रसीद संबंधित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों को 7 अगस्त अपराह्न चार बजे तक नामांकित विद्यार्थियों एवं रिक्त सीटों का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इन कागजातों के साथ आवंटित कॉलेजों में होना है उपस्थित दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवेदन प्रपत्र, आवंटन पत्र, मैट्रिक एवं इंटर के मूल प्रमाणपत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र (एसएलसी/सीएलसी), आधार कार्ड, अपार (एबीसी) आईडी, पासपोर्ट आकार के चार रंगीन फोटो तथा आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) प्रस्तुत करना होगा। गैप वर्ष वाले अभ्यर्थियों को नोटरी से शपथपत्र भी देना होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि तीसरी मेधा सूची में जिस महाविद्यालय का आवंटन किया गया है, उसी महाविद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में नामांकन नहीं लेने वाले अभ्यर्थी नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सभी महाविद्यालयों को आवश्यकता पड़ने पर रविवार एवं अवकाश के दिनों में भी कॉलेज खोलकर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया है कि तीसरी मेधा सूची रिक्त सीटों को भरने के लिए डि-रिजर्व कर अंकों के आधार पर जारी की गई है। इसलिए इस सूची में चयनित विद्यार्थियों के नामांकित होने के समय उनकी श्रेणी (कैटेगरी) नहीं देखी जाएगी। ---

कदाचार पर सख्ती जेपी विवि परीक्षा में कदाचार पर सख्ती, एक परीक्षार्थी निष्कासित तीसरे दिन परीक्षा नियंत्रक ने तीन केंद्रों का किया निरीक्षण, शांतिपूर्ण रही परीक्षा छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जय प्रकाश विश्वविद्यालय की स्नातक तृतीय सेमेस्टर (सीबीसीएस) सत्र 2024-28 परीक्षा के तीसरे दिन गुरुवार को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कदाचारमुक्त परीक्षा कराने के लिए सघन निगरानी जारी रखी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक कुमार मिश्रा ने नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, पीसी विज्ञान कॉलेज तथा जगलाल चौधरी कॉलेज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर परीक्षा केंद्र पर कदाचार करते पकड़े गए एक परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय के नियमों के तहत तत्काल परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा अन्य केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। निरीक्षण के दौरान परीक्षा नियंत्रक ने प्रश्नपत्र वितरण, वीक्षण व्यवस्था, उपस्थिति, परीक्षा कक्षों की व्यवस्था तथा केंद्राधीक्षकों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षकों को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की शुचिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कदाचार में संलिप्त पाए जाने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। --

विद्यालयों की समीक्षा माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आज समीक्षा करेंगे आरडीडीई जिला स्कूल में आज होगी प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सारण जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की समीक्षात्मक बैठक 31 जुलाई (शुक्रवार) को राजकीय जिला स्कूल, छपरा के सभागार में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई), सारण प्रमंडल, छपरा करेंगे। इसमें विद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता) मीनू कुमारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार बैठक दो पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक चलेगी, जिसमें मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमंडल के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भाग लेंगे। वहीं दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 2:45 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें छपरा सदर अनुमंडल के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल होंगे। सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन तैयार कर बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। वहीं राजकीय जिला स्कूल, छपरा के प्रभारी प्राचार्य को बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भी पत्र भेजकर अपने-अपने क्षेत्र के प्रधानाध्यापकों की बैठक में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि बैठक में विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं, नामांकन, परीक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अन्य प्रशासनिक बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी।