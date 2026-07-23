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चातुर्मास के लिए मुनिसंघ का हुआ अभिनंदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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मड़ावरा में 600 किलोमीटर की पदविहार कर मुनि निर्मद सागर और मुनि नीरज सागर जी का स्वागत किया गया। जैन समाज ने गुरुवार को भव्य तरीके से उनका सम्मान किया। श्रद्धालुओं ने धार्मिक जयकारों के साथ मुनिसंघ का स्वागत किया और गौशाला का अवलोकन किया। उनके सम्मान में शोभायात्रा भी निकाली गई।

चातुर्मास के लिए मुनिसंघ का हुआ अभिनंदन

मड़ावरा। वर्षायोग 2026 के पावन चातुर्मास के लिए आचार्यश्री समय सागर जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ प्रान्त के राजनांद गांव से करीब 600 किलोमीटर का पदविहार कर गुरुवार को मड़ावरा पहुंचे मुनि निर्मद सागर, मुनि नीरज सागर जी का कस्बा मड़ावरा की जैन समाज ने गाजेबाजे के साथ भव्य स्वागत आगवानी की। इस दौरान कस्बे के गिरार राजमार्ग पर स्थित जैन समाज मड़ावरा की संस्था दयोदय गौशाला पहुंचे सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक मुनि संघ की आगवानी की। धार्मिक जयकारों से वातावरण धर्ममय हो गया। तत्पश्चात मुनि संघ ने गौशाला परिसर पहुंचकर गौशाला का अवलोकन किया गया।

यहां से मुनिसंघ के विहार उपरांत कस्बे की सीमा पर सकल दिगम्बर जैन मड़ावरा ने भव्यतापूर्वक उनकी आगवानी की। इस दौरान कस्बे की सीमा से गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा जुलूस मुख्यमार्ग से होकर महावीर विद्याविहार तक पहुंचा। जिसमें नवयुवतियों का दिव्यघोष आकर्षण का केंद्र रहा। सभी श्रद्धालु अपनी अपनी संस्था की भेषभूषा में इस शोभायात्रा में शामिल हुए। महावीर विद्याविहार सभागार में मुनिसंघ के विराजमान होने के उपरांत उनका 600 किलोमीटर से लगातार पदविहार करवाने वाले श्रद्धालुओं को समिति ने विशेष रूप से सम्मानित किया।

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