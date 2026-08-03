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गृहस्थों के लिए भी आत्मशुद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है चार्तुमास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणाचार्य विराग सागर महाराज के शिष्य मुनि विशल्य सागर के सानिध्य में 2026 के स्वर्णिम वर्षायोग महामहोत्सव की शुरुआत धार्मिक उल्लास के साथ हुई। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

गृहस्थों के लिए भी आत्मशुद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है चार्तुमास

इटावा। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, लालपुरा में गणाचार्य विराग सागर महाराज के परम शिष्य मुनि विशल्य सागर महाराज ससंघ के पावन सानिध्य में वर्ष 2026 के स्वर्णिम वर्षायोग महामहोत्सव स्थापना समारोह का शुभारंभ धार्मिक उल्लास के साथ हुआ। समारोह में जिले के साथ अन्य जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं व गुरु भक्तों ने सहभागिता कर धर्मलाभ प्राप्त किया।कार्यक्रम का शुभारंभ चातुर्मास समिति ने गणाचार्य आचार्य विराग सागर महाराज के चित्र के अनावरण, दीप प्रज्ज्वलन व मंगलाचरण से हुआ।

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समारोह के विशेष पल

प्रतिष्ठाचार्य संजय जैन शास्त्री ने विधि-विधान के साथ स्थापना समारोह संपन्न कराया, जबकि ध्वजारोहण का सौभाग्य बंटी बनारस को प्राप्त हुआ।समारोह में मुनि विशल्य सागर के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य वीरेंद्र जैन, मंजूलता जैन एवं बंटी को मिला। वहीं शास्त्र भेंट का सौभाग्य दिलीप जैन एवं राकेश जैन परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर चातुर्मास के मुख्य कलश के लिये 1100 रुपये मूल्य के कूपन का विमोचन भी किया गया, जिसके माध्यम से लकी ड्रॉ द्वारा मुख्य कलश के सौभाग्यशाली विजेता का चयन किया जाएगा।

चातुर्मास का महत्व

समारोह में स्वर्णिम कलश का सौभाग्य राजेश कुमार एवं अनूप कुमार, रत्नतर कलश का सौभाग्य दिलीप जैन एवं राहुल जैन अहिंसा, विराग कलश का सौभाग्य राकेश जैन, विशुद्ध कलश का सौभाग्य भूपेंद्र जैन वैध, सिद्धांत कलश का सौभाग्य तेजपाल जैन को प्राप्त हुआ।अपने मंगल प्रवचन में विशल्य सागर महाराज ने चातुर्मास के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्षा ऋतु के चार माह आत्मचिंतन, तप, संयम, स्वाध्याय एवं धर्म साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि चातुर्मास गृहस्थों के लिए भी आत्मशुद्धि व आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है।

समारोह में उपस्थित लोग

इस अवसर पर जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन, विवेक जैन, पूरन जैन, दिलीप जैन, रीतेश जैन, पीयूष जैन, सोनू जैन, सौरभ पोद्दार,चीता जैन, वैभव जैन,पारस जैन सहित समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

इस समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया?
समारोह का शुभारंभ चातुर्मास समिति ने गणाचार्य आचार्य विराग सागर महाराज के चित्र के अनावरण, दीप प्रज्ज्वलन व मंगलाचरण से किया।
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