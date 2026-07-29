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बंदियों से मिले डीएम-एसपी, पूछी जेल व्यवस्था की हकीकत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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डीएम डॉ. अमित पाल शर्मा और एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने जिला जेल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बंदियों से उनकी समस्याएँ, सुविधाएँ और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। जेल में साफ-सफाई और सुरक्षा को बेहतर बनाने के दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने अनुशासन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।

बंदियों से मिले डीएम-एसपी, पूछी जेल व्यवस्था की हकीकत

डीएम डॉ. अमित पाल शर्मा और एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बुधवार को जिला जेल का निरीक्षण किया। दोनों अफसरों ने बंदियों से पूछताछ की। जेल की व्यवस्था के बारे में बंदियों से संवाद कर हकीकत जानी। इसके बाद अफसरों ने बैरक व भोजनालय का बारीकी से निरीक्षण किया। अफसरों ने बंदियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुविधाओं और आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बंदियों से बातचीत के माध्यम से अधिकारियों ने यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है और जेल में उपलब्ध सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप मिल रही हैं या नहीं।

जेल परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिबंधित सामग्री के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। कहा कि कारागार की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बंदियों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने के साथ-साथ अनुशासन और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इस दौरान जेल अधीक्षक अजितेश मिश्रा समेत कारागार के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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