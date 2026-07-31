बिहार राज्य अंडर-17 ओपन शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग में जयेश मिश्र का जलवा
सीतामढ़ी जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित हुआ बिहार राज्य अंडर-17 ओपन एवं बालिका फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता
सिंघौल, निज संवाददाता। पिछले दिनों अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वावधान में सीतामढ़ी जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार राज्य अंडर-17 ओपन एवं बालिका फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता के बालक वर्ग में बेगूसराय निवासी सुशान्त कुमार के पुत्र एरिना ग्रैंड मास्टर (एजीएम) जयेश मिश्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टेट चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। जयेश ने नौ राउंड में छह मुकाबले जीते और तीन मैच ड्रा खेले। उन्होंने कुल 7.5 अंक जुटाए। पूरे टूर्नामेंट में वह अपराजित रहे।
प्रतियोगिता की जानकारी
अंतिम राउंड में उनका मुकाबला खगड़िया के आदित्य कुमार से हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसी के साथ जयेश ने खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के दौरान जयेश ने मुजफ्फरपुर के हार्दिक प्रकाश, पश्चिम चंपारण के शिवांश वर्णवाल, दरभंगा के मनीष यादव, खगड़िया के आर्यन कुमार, पटना के ईशान सात्वत तथा छपरा के एरिना इंटरनेशनल मास्टर प्रेम कुमार को हराया। वहीं छपरा के एरिना फिडे मास्टर अंबर श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर के एरिना इंटरनेशनल मास्टर प्रणित सिन्हा और खगड़िया के आदित्य कुमार के साथ मुकाबले ड्रा रहे। प्रतियोगिता में जयेश ने सफेद मोहरों से तीन मुकाबले ड्रा खेले और दो जीत दर्ज की। काले मोहरों से उन्होंने चार मैच जीतकर अपनी रणनीतिक क्षमता का परिचय दिया।
जयेश की प्रेरणा
गौरतलब है कि पिछले महीने पटना में अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वावधान में पटना जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार राज्य अंडर-15 ओपन में भी जयेश चैम्पियन बने थे। जयेश की सफलता के पीछे उनके पिता डा. सुशांत कुमार की अहम भूमिका रही। स्वतंत्र शोधार्थी डा. सुशांत यूट्यूब के शतरंज से जुड़े शैक्षणिक वीडियो और शतरंज की पुस्तकों के माध्यम से नियमित रूप से उनका मार्गदर्शन करते हैं। जयेश की मां दरभंगा में शिक्षिका है, इस कारण वह दरभंगा में रहते हुए दरभंगा से खेलता है और दरभंगा के किलकारी बाल भवन केंद्र में शतरंज प्रशिक्षक साकेत कुमार चौधरी से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
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