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मंदाग्निदोष नाशक, क्षुधावर्धक और त्रिदोष नाशक है गंगाजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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गंगा की मिट्टी, गंगाजल व स्वच्छ वायु में रोगों को नष्ट करने की क्षमता

मंदाग्निदोष नाशक, क्षुधावर्धक और त्रिदोष नाशक है गंगाजल

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। जाह्नवी का जल अन्य जलों की तुलना में अमृत तुल्य माना जाता है। इसका विशेष गुण यह है कि इसे किसी भी पात्र में चिरकाल तक रखने पर भी यह बिल्कुल विकृत नहीं होता। इस जल में रोगाणुओं को नष्ट करने की विशिष्ट क्षमता है। पंडित संजीव झा बताते हैं कि निरंतर इसके सेवन से तथा स्वच्छ गंगाजल में स्नान करने से कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। गंगाजल रजोगुण और तमोगुण का नाश कर सतोगुण बढ़ाता है, यही कारण है कि इसे अमृत कहा गया है。

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गंगा तट पर स्वास्थ्य लाभ

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मोदी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से ग्रसित होता है और चिकित्सकों की औषधियों से भी रोगमुक्त नहीं हो पाता, ऐसी दशा में वह गंगा के तट पर आकर स्वस्थ हो जाता है। इसका मूल कारण यह है कि गंगा तट पर निरंतर विशुद्ध और शीतल हवा बहती रहती है।

आयुर्वेद में गंगाजल का महत्व

गंगाजल मंदाग्निदोष नाशक, क्षुधावर्धक और त्रिदोष नाशक है। आयुर्वेद की मान्यता के अनुसार कफ, पित्त, वायु और रक्त विकारों से ही शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। चूंकि गंगाजल त्रिदोष नाशक है, इसलिए इसके सेवन से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि गंगा को न केवल व्याधिहारिणी बल्कि पापनाशिनी भी कहते हैं।

गंगाजल के प्रति श्रद्धा और भक्ति

गंगा के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति इतनी अधिक है कि सभी शुभ कर्मों में गंगाजल का उपयोग करना लोग अपना परम कर्तव्य समझते हैं। वास्तव में, गंगा की मिट्टी, गंगाजल और यहां की स्वच्छ वायु में कई रोगों को समूल नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है।

सामान्य प्रश्न

जाह्नवी जल को क्यों अमृत तुल्य माना जाता है?
जाह्नवी जल को अमृत तुल्य माना जाता है क्योंकि यह किसी भी पात्र में चिरकाल तक रखने पर विकृत नहीं होता और इसमें रोगाणुओं को नष्ट करने की विशिष्ट क्षमता है।
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