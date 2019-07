Jagannath Rath Yatra 2019 live updates: जगन्नाथ रथयात्रा शुरू, अमित शाह ने अहमदाबाद में की पूजा-अर्चना

Jagannath Rath Yatra: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत आज (गुरुवार) से हो गई है। इसके लिए ओडिशा में पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। एक सप्ताह चलने वाले इस महोत्सव के दौरान पुरी में करीब दो लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है जो पिछले साल से 30 प्रतिशत से ज्यादा है। आमतौर महोत्सव के दौरान राज्य में करीब 1.5 लाख भक्तगण आते हैं। वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि अमित शाह बुधवार को गुजरात पहुंचे हैं।

#WATCH : Home Minister Amit Shah and his wife Sonal Shah offer prayers at Lord Jagannath Temple in Ahmedabad, Gujarat. pic.twitter.com/QnowQcdqG5

- जगन्नाथ रथयात्रा के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

Gujarat CM Vijay Rupani and Deputy CM Nitinbhai Patel offered prayers at the Jagannath Temple in Ahmedabad on the occasion of Jagannath Rath Yatra. #RathYatra2019 pic.twitter.com/y2ZduCHhuK