Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेंटजार्ज, मेरोराइट, वाइनबर्ग. यूनाइटेड क्लब के जीते मैच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

मसूरी में सेंट जार्ज कॉलेज में आयोजित जैकी फुटबाल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मैनोराइट ने शानदार जीत हासिल की। अन्य चार टीमें, सेंट जॉर्ज कॉलेज ए, वाइनबर्ग एलन ए और मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, सेमीफाइनल में पहुँच गई हैं। 12 अगस्त को रोमांचक मुकाबले होंगे।

सेंटजार्ज, मेरोराइट, वाइनबर्ग. यूनाइटेड क्लब के जीते मैच

मसूरी। संवाददाता सेंट जार्ज कॉलेज में आयोजित जैकी फुटबाल प्रतियोगिता में मैनोराइट ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर जीत के साथ सेमीफाइनल में स्थान बनाया। सेमीफाइनल में बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए सेंट जॉर्ज कॉलेज ए टीम, वाइनबर्ग एलन ए टीम और मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने भी अंतिम चार में बनाई जगह बनाई।मसूरी सेंटजार्ज कालेज में आयोजित जैकी फुटबाल प्रतियोगिता के 11वें दिन सेमीफाइनल चरण शुरू हो गया। मंगलवार को खेले गए तीन रोमांचक मुकाबलों में आक्रामक फुटबॉल, अनुशासित टीमवर्क और खिलाड़ियों की व्यक्तिगत प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रत्येक मुकाबले के साथ बढ़ते रोमांच के बीच प्रतिष्ठित हेरिटेज कप के लिए संघर्ष अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें:Dehradun News: सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल और द दून स्कूल के बीच होगा फुटबॉल का खिताबी मुकाबला

पहले मुकाबले में मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने शानदार, संयमित और प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए युवा स्पोर्ट्स क्लब को 3-0 से पराजित किया। दूसरे  मुकाबले में वाइनबर्ग एलन स्कूल ए टीम ने अनुशासित, आत्मविश्वासपूर्ण और शानदार टीम प्रदर्शन करते हुए सेंट जॉर्ज कॉलेज बी टीम को 3-0 से पराजित किया।  दिन के तीसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले में मैनोराइट ने जबरदस्त आक्रामक फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए ब्लू फुटबॉल क्लब को 10-0 के विशाल अंतर से पराजित किया।  सेमीफाइनल अब 12 अगस्त को होंगे जिसमें सेंट जॉर्ज कॉलेज, मैनोराइट, वाइनबर्ग एलन स्कूल ए टीम व मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच होंगे। दोनों मुकाबलों में रोमांच, संघर्ष और शानदार फुटबॉल का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रतियोगिता में रैफरी की भूमिका पुष्कर सिंह गुसाईं, प्रदीप नेगी, प्रशांत रावत, मिलन तथा अनिश छेत्री ने निभाई।

ये भी पढ़ें:Nainital News: फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमें
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News Mussoorie
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।