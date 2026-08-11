सेंटजार्ज, मेरोराइट, वाइनबर्ग. यूनाइटेड क्लब के जीते मैच

मसूरी। संवाददाता सेंट जार्ज कॉलेज में आयोजित जैकी फुटबाल प्रतियोगिता में मैनोराइट ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर जीत के साथ सेमीफाइनल में स्थान बनाया। सेमीफाइनल में बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए सेंट जॉर्ज कॉलेज ए टीम, वाइनबर्ग एलन ए टीम और मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने भी अंतिम चार में बनाई जगह बनाई।मसूरी सेंटजार्ज कालेज में आयोजित जैकी फुटबाल प्रतियोगिता के 11वें दिन सेमीफाइनल चरण शुरू हो गया। मंगलवार को खेले गए तीन रोमांचक मुकाबलों में आक्रामक फुटबॉल, अनुशासित टीमवर्क और खिलाड़ियों की व्यक्तिगत प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रत्येक मुकाबले के साथ बढ़ते रोमांच के बीच प्रतिष्ठित हेरिटेज कप के लिए संघर्ष अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है।

पहले मुकाबले में मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने शानदार, संयमित और प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए युवा स्पोर्ट्स क्लब को 3-0 से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में वाइनबर्ग एलन स्कूल ए टीम ने अनुशासित, आत्मविश्वासपूर्ण और शानदार टीम प्रदर्शन करते हुए सेंट जॉर्ज कॉलेज बी टीम को 3-0 से पराजित किया। दिन के तीसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले में मैनोराइट ने जबरदस्त आक्रामक फुटबॉल का प्रदर्शन करते हुए ब्लू फुटबॉल क्लब को 10-0 के विशाल अंतर से पराजित किया। सेमीफाइनल अब 12 अगस्त को होंगे जिसमें सेंट जॉर्ज कॉलेज, मैनोराइट, वाइनबर्ग एलन स्कूल ए टीम व मसूरी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच होंगे। दोनों मुकाबलों में रोमांच, संघर्ष और शानदार फुटबॉल का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। प्रतियोगिता में रैफरी की भूमिका पुष्कर सिंह गुसाईं, प्रदीप नेगी, प्रशांत रावत, मिलन तथा अनिश छेत्री ने निभाई।