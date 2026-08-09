व्यवसाय की सफलता अनुशासन और ईमानदारी में निहित
वाराणसी में ‘आईवाईसी गुरुकुल’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने युवा उद्यमियों को व्यवसाय में अनुशासन, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व बताया। कार्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछे और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के यंग प्रेन्योर सेल की ओर से ककरमत्ता स्थित एक होटल में शनिवार को ‘आईवाईसी गुरुकुल’ कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने युवा उद्यमियों से कहा कि व्यवसाय की सफलता केवल लाभ कमाने में नहीं, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने में निहित होती है।
कार्यक्रम की विशेषताएँ
उन्होंने समय प्रबंधन, व्यवसाय की व्यावहारिक चुनौतियों, सरकार एवं उद्योगों के मध्य समन्वय, मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन तथा उद्योगों की सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने दशकों के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का स्वरूप इंटरैक्टिव कम लर्निंग सेशन रहा। इसमें प्रतिभागियों ने आरके चौधरी से खुलकर संवाद किया और व्यवसाय से जुड़े प्रश्न पूछे। अंत में प्रतिभागियों ने भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा के सम्मान स्वरूप गुरुदक्षिणा अर्पित कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
भविष्य की योजनाएँ
इस सत्र को पॉडकास्ट के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। इसे शीघ्र ही आईआईए यंगप्रेन्योर सेल के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सेल के मुताबिक, आईवाईसी गुरुकुल की यह पहल भविष्य में भी जारी रहेगी। उसके माध्यम से अनुभवी उद्योगपतियों के अनुभवों को नई पीढ़ी के उद्यमियों तक पहुंचाकर उन्हें आत्मनिर्भर, सफल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम समन्वयन एवं संचालन यंगप्रेन्योर सेल के कैप्टन उमंग गुप्ता, सीए अमन जैन, सीए सर्वेश अग्रवाल एवं सीए सर्वेश सिंह ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिशिर सराफ, अनुभव गुप्ता, बृजेश केशरी, अक्षय मुंद्रा, विनय केशरी, दीपक सेठ, राहुल जायसवाल एवं विनम्र कपूर आदि का विशेष सहयोग रहा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें