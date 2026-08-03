फार्म-16, 26 एएस में अमाउंट मिस मैच,संशय में करदाता
फतेहपुर में व्यापारियों और वेतनभोगियों द्वारा आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि में भिन्नता के कारण कई लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर सके। पोर्टल की समस्याओं और आय विवरण में मिस मैच ने भी करदाताओं को कठिनाई में डाला। इसके कारण करीब दस प्रतिशत लोग अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए।
फतेहपुर। व्यापारियों व वेतनभोगियों द्वारा भरे जाने वाले आईटीआर की अंतिम तिथि में भिन्नता होने से संशय की स्थित बनने के कारण कई लोग अपना रिटर्न दाखिल करने से वंचित रह गए। वहीं अंतिम दिनों में पोर्टल के सुचारू रूप से काम न करने के चलते भी करदाताओं को समस्याएं उठानी पड़ी। बताते हैं कि इस बार व्यापारियों व वेतन भोगियों के आईटीआर दाखिल करने की तिथियों को भिन्न कर दिया गया है। अमाउंट मिस मैच होने से समस्या
इनकम टैक्स के अधिवक्ता की राय
इनकम टैक्स के अधिवक्ता ने बताया कि वेतन भोगियों के प्रयोग में आने वाले फार्म-16 के एमाउंट व इनकम टैक्स पोर्टल (26 एएस) के अमाउंट के मिस मैच करने के कारण करदाताओं में संशय की स्थित बनी रही। साथ ही अब तक अंतिम तिथि 31 जुलाई होने में भी संशोधन करते हुए वेतन भोगियों के लिए तो उक्त तिथि ही निर्धारित की गई है जबकि व्यापारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले आईटीआर की अंतिम तिथि को 31 जुलाई की बजाय 30 अगस्त कर दिया गया जिससे परेशानियां हुई।
एआईएस/टीआईएस पर भी संदेह
एक कर अधिवक्ता के अनुसार इनकम टैक्स पोर्टल में एआईएस/टीआईएस में प्रदर्शित डिटेल में की विश्वसनीयता के भी संदेह के घेरे में होने के कारण सम्बंधित करदाता की सभी डिटेल न आने के कारण भी बड़ी संख्या में करदाता इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से वंचित रह गए। बताते हैं कि डिटेल सही न आने के कारण कानूनी पेचीदगी होने से करदाताओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिससे करीब दस प्रतिशत लोग रिटर्न दाखिल नहीं कर सके।
सही डिटेल देने पर भी मिलती नोटिस
बताते हैं कि विभागीय पोर्टल पर दर्शाए जाने वाली डिटेल के चलते सही डिटेल दिए जाने पर भी करदाताओं को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। दोनों की डिटेल भिन्न होने के कारण सम्बंधितों को नोटिस जारी किया जाता है जिससे उन्हें सही डिटेल देने के बावजूद नोटिसों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन अंतिम तिथि तक इसके दुरुस्त न होने के कारण करदाता अपना रिटर्न दाखिल करने से वंचित रह जाते हैं।
कोट...
फार्म-16 विभागीय होता है जिसकी फीडिंग हर तीन माह में 26 एएस पर कराई जाती है, जिसमें मिस्टेक हो जाने के कारण अमाउंट मिस मैच कर जाता है। हालांकि ऐसे मामले अधिक नहीं होते हैं, वहीं डेटा मिस मैच होने पर उसे दुरुस्त करवाया जाता है। इस दौरान कुछ फाइन के साथ दिसम्बर तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है。
अजय श्रीवास्तव, आईटीआई
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