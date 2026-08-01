आईटीआई में नए सत्र से एआई समेत 11 हाईटेक कोर्स, बदलेगा पढ़ाई का तरीका

नए सत्र से आईटीआई के छात्र एआई की बेसिक जानकारी सीखेंगे। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें यह जानकारी दी जाएगी। दावा है कि इस नई जानकारी से परिचित होने के बाद रोजगार क्षमता 40% तक बढ़ेगी। प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि चार अगस्त है। मेरिट सूची और सीट आवंटन के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद ही नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। इस नए सत्र में छात्रों को पारंपरिक ट्रेड के साथ डिजिटल और आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस की बेसिक जानकारी दी जाएगी। हाल ही में प्रशिक्षकों के लिए एआई का विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया, ताकि वे छात्रों को इसकी जानकारी दे सकें। आईटीआई सीबीगंज के प्रधानाचार्य शिवकुमार शर्मा ने बताया कि छात्रों को एआई की बेसिक जानकारी देने के लिए शीघ्र ही कॉलेज परिसर में लैब स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज के इलेक्ट्रानिक डिपार्टमेंट के सहयोग से इसे स्थापित किया जाएगा। एआई की बेसिक जानकारी से छात्र अपने संबंधित क्षेत्रों में बदलते कौशल से परिचित होंगे। जो उनके रोजगार में सहायक होगा.