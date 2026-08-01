आईटीआई में नए सत्र से एआई समेत 11 हाईटेक कोर्स, बदलेगा पढ़ाई का तरीका
आईटीआई के छात्रों को नए सत्र में एआई की बेसिक जानकारी दी जाएगी। यह कदम रोजगार क्षमता बढ़ाने और छात्रों को बदलते कौशल से परिचित कराने के लिए है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू होकर चार अगस्त तक चलेगी। सभी छात्रों को डिजिटल और वीडियो कंटेंट से पढ़ाई की शुरुआत होगी।
नए सत्र से आईटीआई के छात्र एआई की बेसिक जानकारी सीखेंगे। रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें यह जानकारी दी जाएगी। दावा है कि इस नई जानकारी से परिचित होने के बाद रोजगार क्षमता 40% तक बढ़ेगी। प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि चार अगस्त है। मेरिट सूची और सीट आवंटन के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद ही नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। इस नए सत्र में छात्रों को पारंपरिक ट्रेड के साथ डिजिटल और आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस की बेसिक जानकारी दी जाएगी। हाल ही में प्रशिक्षकों के लिए एआई का विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया, ताकि वे छात्रों को इसकी जानकारी दे सकें। आईटीआई सीबीगंज के प्रधानाचार्य शिवकुमार शर्मा ने बताया कि छात्रों को एआई की बेसिक जानकारी देने के लिए शीघ्र ही कॉलेज परिसर में लैब स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज के इलेक्ट्रानिक डिपार्टमेंट के सहयोग से इसे स्थापित किया जाएगा। एआई की बेसिक जानकारी से छात्र अपने संबंधित क्षेत्रों में बदलते कौशल से परिचित होंगे। जो उनके रोजगार में सहायक होगा.
11 आधुनिक कोर्स शुरू हो रहे, छह में पढ़ाई जारी
आईटीआई में अब तक छात्रों को पढ़ाई के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टाटा मोटर्स के साथ ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी डीटीसी लागू है। इसके तहत एक साल के ट्रेड में तीन महीने और दो साल के ट्रेड में छह महीने की ट्रेनिंग छात्रों को सीधे कंपनी में कराई जा रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 11 आधुनिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इसमें से छह कोर्स में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कौशल विकास विभाग की मदद से प्लंबर और अन्य विषय में अल्पकालीन कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। जो हाईस्कूल से स्नातक तक के छात्रों के लिए होंगे.
ये बदलाव होंगे
डिजिटल कंटेंट और वीडियो से पढ़ाई की शुरुआत
सभी छात्रों को बेसिक एआई स्किल सिखाई जाएगी
ब्लॉक स्तर पर स्थानीय छात्रों को 25% अतिरिक्त आरक्षण
अंतिम तिथि के बाद खाली सीटों पर वेटिंग अभ्यर्थियों को मौका
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