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अनुदेशकों की कमी से आईटीआई की दो ट्रेड बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मुरादाबाद और मूढांपांडे में अनुदेशकों की कमी के कारण इस शैक्षिक सत्र में प्लास्टिक प्रोसेसिंग और कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी गई है। पिछले सत्र में 80 सीटों पर प्रवेश हुए थे, लेकिन इस बार यह सभी सीटें खाली रहेंगी।

अनुदेशकों की कमी से आईटीआई की दो ट्रेड बंद

अनुदेशकों की कमी के कारण राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मुरादाबाद और मूढांपांडे की एक-एक ट्रेड में इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी गई है। विभाग के नए निर्देशों के अनुसार जिन ट्रेडों में नियमित अनुदेशक उपलब्ध नहीं हैं, उनमें किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। आईटीआई के अनुदेशकों से मिली जानकारी के अनुसार इसके तहत राजकीय आईटीआई मुरादाबाद की प्लास्टिक प्रोसेसिंग तथा राजकीय आईटीआई मूढांपांडे की कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड इस सत्र में संचालित नहीं होंगी। दोनों ट्रेडों में 40-40 सीटें निर्धारित थीं। पिछले सत्र में इन सभी 80 सीटों पर प्रवेश हुए थे लेकिन इस बार ये सीटें खाली रहेंगी।

आईटीआई मुरादाबाद में टाटा लैब की स्थिति भी प्रभावित है। यहां चार अनुदेशकों के स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल दो अनुदेशक ही कार्यरत हैं, जिससे प्रशिक्षण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। विभागीय अनुदेशकों का कहना है कि पर्याप्त अनुदेशक उपलब्ध होने के बाद ही संबंधित ट्रेडों का संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा।--वर्जनपूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया चल रही हैं। कुछ सरप्लस अनुदेशकों को समायोजित भी किया जाएगा। दो तीन दिन में लखनऊ स्तर से पूरी जानकारी सामने आ जाएगी।एसके जैन, प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई मुरादाबाद

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