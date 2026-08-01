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यतेन्द्र सिंह आयकर कर्मचारी महासंघ के सर्किल अध्यक्ष बने,सुनील महासचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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आयकर कर्मचारी महासंघ के सर्किल चुनाव संपन्न, नई कार्यकारिणी घोषित मेरठ आयकर कर्मचारी महासंघ (आईटीएफ)

यतेन्द्र सिंह आयकर कर्मचारी महासंघ के सर्किल अध्यक्ष बने,सुनील महासचिव
यतेन्द्र सिंह आयकर कर्मचारी महासंघ के सर्किल अध्यक्ष बने,सुनील महासचिव

आयकर कर्मचारी महासंघ के सर्किल चुनाव संपन्न, नई कार्यकारिणी घोषित मेरठ

आयकर कर्मचारी महासंघ (आईटीएफ) पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सर्किल कानपुर के वर्ष 2026 के सर्किल बॉडी चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यह चुनाव प्रक्रिया 30-31 जुलाई 2026 को सुभारती बाईपास वेदव्यासपुरी स्थित एक होटल में संपन्न हुई, जिसके परिणामों की सूची सर्किल चुनाव आयुक्त एवं संयोजक दीपांशु शर्मा ने जारी की।

चुनाव परिणाम

चुनाव में यतेंद्र सिंह आयकर कर्मचारी महासंघ (आईटीएफ) पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सर्किल के अध्यक्ष, अमित कुमार ​कार्यकारी अध्यक्ष, सुनील कुमार ​महासचिव, निरंजन सिंह, बृजेश कुमार और संतोष कुमार केसरी उपाध्यक्ष, नवीन कुमार एवं पंकज यादव अतिरिक्त सचिव, वैभव सिंह, यतेंद्र कुमार पांडेय, अनिल कुमार चौधरी संयुक्त सचिव, दीपांकर चौरसिया, अनूप कुमार तिवारी, तुषार गुप्ता सहायक सचिव और प्रवीन कुमार वाजपेयी वित्त सचिव चुने गए। इस चुनाव में आयकर कर्मचारी महासंघ सर्किल कानपुर व उत्तराखंड के डेलीगेट ने अपने मत का प्रयोग किया। सुनील कुमार शर्मा गुट को भारी बहुमत से विजयी बनाया गया। दूसरा गुट, शीवेन्दु श्रीवास्तव सीट पाने में कामयाब नहीं हो सका।

सर्किल अध्यक्ष का संबोधन

सुनील शर्मा गुट के जीतते ही सर्किल कानपुर के सभी स्टेशनों पर खुशी की लहर दौड़ गई। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव आयुक्त दीपांशु शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। ​अपने संबोधन में सुनील शर्मा ने कर्मचारी के हित के सभी कार्यों को कराने व सभी साथियों को साथ लेकर कार्य करने का वचन दिया। नवनिर्वाचित ​सर्किल अध्यक्ष यतेंद्र कुमार ने अपने संबोधन में मेरठ रीजन के सभी कमरचारियों का आभार व्यक्त किया।

FAQ

आयकर कर्मचारी महासंघ का सर्किल चुनाव कब संपन्न हुआ?
आयकर कर्मचारी महासंघ का सर्किल चुनाव 30-31 जुलाई 2026 को संपन्न हुआ।

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