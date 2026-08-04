Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आईटीएटी के अध्यक्ष ने पहली बार अपीलों की सुनवाई की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) की बेंच की सुनवाई हुई, जिसका नेतृत्व न्यायमूर्ति सीवी भदंग ने किया। आयकर बार एसोसिएशन ने स्थायी पीठ की मांग की और 800 से ज्यादा लंबित अपीलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री ने वाराणसी के सर्किट बेंच को स्थायी पीठ में बदलने की घोषणा की थी।

आईटीएटी के अध्यक्ष ने पहली बार अपीलों की सुनवाई की

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीवी भदंग की अध्यक्षता में सोमवार को अपीलों की सुनवाई हुई। मकबूल आलम रोड स्थित आयकर भवन में बेंच की सुनवाई में उपाध्यक्ष कुल भारत, न्यायिक सदस्य सुधांशु श्रीवास्तव, लेखा सदस्य निखिल चौधरी शामिल रहे। पूर्वांचल में अधिकरण के अध्यक्ष ने अपीलों की सुनवाई के लिए पहली बार बेंच की अध्यक्षता की। आयकर बार एसोसिएशन ने अध्यक्ष समेत बेंच के सदस्यों का स्वागत किया और स्थायी पीठ की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने कहा कि जब तक स्थायी पीठ का पूर्ण संचालन शुरू नहीं होता, तब तक वाराणसी में समय-समय पर फिजिकल बेंच की बैठक होनी चाहिए।

एसोसिएशन ने 800 से ज्यादा लंबित अपीलों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाराणसी के सर्किट बेंच को जल्द स्थायी पीठ में परिवर्तित करने की घोषणा की थी। इसे जल्द लागू किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता आसिम जफर ने कहा कि अधिकरण के अध्यक्ष ने करदाताओं और अधिवक्ताओं के हित में जल्द उचित सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।