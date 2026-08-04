आईटीएटी के अध्यक्ष ने पहली बार अपीलों की सुनवाई की
वाराणसी में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) की बेंच की सुनवाई हुई, जिसका नेतृत्व न्यायमूर्ति सीवी भदंग ने किया। आयकर बार एसोसिएशन ने स्थायी पीठ की मांग की और 800 से ज्यादा लंबित अपीलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। केंद्रीय कानून मंत्री ने वाराणसी के सर्किट बेंच को स्थायी पीठ में बदलने की घोषणा की थी।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीवी भदंग की अध्यक्षता में सोमवार को अपीलों की सुनवाई हुई। मकबूल आलम रोड स्थित आयकर भवन में बेंच की सुनवाई में उपाध्यक्ष कुल भारत, न्यायिक सदस्य सुधांशु श्रीवास्तव, लेखा सदस्य निखिल चौधरी शामिल रहे। पूर्वांचल में अधिकरण के अध्यक्ष ने अपीलों की सुनवाई के लिए पहली बार बेंच की अध्यक्षता की। आयकर बार एसोसिएशन ने अध्यक्ष समेत बेंच के सदस्यों का स्वागत किया और स्थायी पीठ की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने कहा कि जब तक स्थायी पीठ का पूर्ण संचालन शुरू नहीं होता, तब तक वाराणसी में समय-समय पर फिजिकल बेंच की बैठक होनी चाहिए।
एसोसिएशन ने 800 से ज्यादा लंबित अपीलों के जल्द निस्तारण पर जोर दिया। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार वर्मा ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाराणसी के सर्किट बेंच को जल्द स्थायी पीठ में परिवर्तित करने की घोषणा की थी। इसे जल्द लागू किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता आसिम जफर ने कहा कि अधिकरण के अध्यक्ष ने करदाताओं और अधिवक्ताओं के हित में जल्द उचित सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।
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