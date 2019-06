इस साल ही भारत आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग: एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को गुजरात के गांधी नगर में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां पत्रकारों से बता करते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वुहान में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, बातचीत अच्छी रही थी। उम्मीद है कि इस साल शी जिनपिंग भारत आएंगे। पिछले साल की मुलाकात के बाद हमारे रिश्तों में ज़्यादा स्थिरता बनी रही है। मैं भी चीन यात्रा पर जाऊंगा, लेकिन तारीख अभी तय नहीं है।

EAM, S Jaishankar: Last year PM Modi met China's President in Wuhan, it was a good round of talks. It's expected that Xi Jinping will visit India this year. After last year's meeting there has been more stability in our relations. I'll visit China myself, dates not decided yet. pic.twitter.com/SWCvd105Do