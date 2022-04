शिवसेना नेता यशवंत जाधव के खिलाफ IT डिपार्टमेंट का एक्शन, 5 करोड़ के फ्लैट समेत 41 संपत्तियां जब्त

शिवसेना नेता यशवंत जाधव की जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, उनमें बांद्रा में 5 करोड़ रुपये का एक प्लॉट भी शामिल है। इसके अलावा भायखला में 31 फ्लैट और बांद्रा में 5 करोड़ के दो फ्लैट शामिल हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Niteesh Kumar Fri, 08 Apr 2022 10:24 AM

