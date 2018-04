सफलताः इसरो ने लांच किया नैविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1, जीसैट-6ए की नाकामी के बाद मिली कामयाबी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज (गुरुवार) नए नैविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। इंडियन रीजनल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस-1) को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह चार बजे अंतरिक्ष में भेजा गया। यह लांचिग पीएसएलवी-सी41 रॉकेट के जरिये की गई। आईआरएनएसएस-1 उस सैटेलाइट आईआरएनएसएस-1एच की जगह लेगा, जिसकी लांचिग पिछले साल 31 अगस्त को असफल हो गई थी।

उपग्रह पुंज इस तरह का आठवां उपग्रह है। पीएसएलवी-सी41/आईआरएनएसएस-1 आई मिशन को आज सुबह चार बजकर चार मिनट पर प्रक्षेपित किया। गौरततलब है कि पीएसएलवी-सी41/आईआरएनएसएस-1 आई स्वदेश ई-तकनीक से निर्मित नौवहन उपग्रह है।

#ISRO successfully puts #IRNSS1I in orbit to replace #IRNSS1A whose onboard atomic clocks stopped functioning Read @ANI Story | https://t.co/go0kdpOq5J pic.twitter.com/nKgr7HaNga

देसी जीपीएस नाविक को मिलेगी ताकत

यह सैटेलाइट भारतीय नैविगेशन मैप सिस्टम (नाविक) की ताकत बढ़ाएगा। नाविक के तहत भारत ने आठ सैटेलाइट लांच किए हैं, जिसमें से आईआरएनएसएस-1एच को छोड़कर बाकी सभी सफल रहे। सैटेलाइट की मदद से नक्शा बनाने, समय के सटीक आंकलन, नैविगेशन और समुद्री नैविगेशन में मदद मिलेगी। यह सेना के लिए काफी कारगर होगा।

ISRO launches the IRNSS-1I navigation satellite aboard the PSLV-C41 from First Launch Pad (FLP) of SDSC SHAR, Sriharikota. #AndhraPradesh pic.twitter.com/AIEJ9irMVL