ISRO वैज्ञानिक ने लैंडर विक्रम के क्रैश होने के सवाल पर दिया यह जवाब

विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बाद जब सवाल किया गया कि क्या लैंडर क्रैश हो गया है? इस पर इसरो के वैज्ञानिक देवी प्रसाद कार्णिक ने जवाब दिया कि डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है। हमारे पास अभी तक कोई परिणाम नहीं है। इसमें समय लगता है। अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। वहीं चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमिताभ ने कहा कि मिशन नाकाम नहीं हुआ है बल्कि हमे आंशिक सफलता मिली है, हम बहुत करीब पहुंचे। ऑर्बिटर लैंडर की तस्वीरें भेजेगा। ऑर्बिटर अभी भी ट्रैक पर है और डाटा भेज रहा है।

Deviprasad Karnik, scientist ISRO, on being asked if Vikram Lander has crashed: Data is being analysed. We don't have any result yet. It takes time. We are not sure. pic.twitter.com/fo3AZDwhek