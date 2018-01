बिग बी संग सेल्फीः अमिताभ के सामने नि:शब्द हुए नेतन्याहू, कही ये बात चौंकाने वाली बात

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को मुंबई में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से मुलाकात की। खासतौर से महानायक अमिताभ बच्चन से मिलकर नेतन्याहू काफी खुश दिखे। बॉलीवुड के सुपर स्टार का जलवा सुनकर नि:शब्द हो गए। पीएम नेतन्याहू से इस मुलाकात में अमिताभ बच्चन समेत ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, इम्तियाज अली, मधुर भंडारकर, विवेक ओबरॉय, प्रसून जोशी और कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं।

Will my Bollywood selfie beat @TheEllenShow Hollywood selfie at the Oscars? @SrBachchan @juniorbachchan @rajcheerfull @imbhandarkar @vivek_oberoi @ pic.twitter.com/v1r0GIhKLy