बीईएल चित्रकूट में बनाएगी एयर डिफेंस और नेक्स्ट जेनरेशन राडार सिस्टम

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने ₹600 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें एयर डिफेंस और नेक्स्ट जेनरेशन रडार का उत्पादन शामिल है। यह परियोजना बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी और 300 से अधिक रोजगार सृजित करेगी।

उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने ₹600 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी चित्रकूट नोड में अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण इकाई; कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगा लेटर ऑफ कंफर्ट

लखनऊ। विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में देश की नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) सेना के लिए आधुनिक तकनीक से लैस साजो सामान तैयार करेगी। चित्रकूट में एयर डिफेंस और नेक्स्ट जेनरेशन रडार का उत्पादन करेगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) की बैठक में रक्षा विनिर्माण इकाई को मंजूरी दी गई।

₹600 करोड़ से अधिक का प्रस्तावित निवेश भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का परियोजना में प्रारंभिक निवेश लगभग ₹562.5 करोड़ प्रस्तावित है, जबकि भविष्य की रक्षा परियोजनाओं को शामिल करते हुए कंपनी ने ₹600 करोड़ से अधिक के समग्र निवेश की योजना प्रस्तुत की है। प्रस्तावित इकाई में कुशा एयर डिफेंस सिस्टम तथा नेक्स्ट जेनरेशन रडार सिस्टम जैसी अत्याधुनिक रक्षा परियोजनाओं के लिए विनिर्माण सुविधाओं के साथ एक मेंटीनेंस रिपेयर, ओवरहाल (एमआरओ) सुविधा विकसित किए जाने की योजना है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगा लेटर ऑफ कम्फर्ट उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने बीईएल को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने के प्रस्ताव को भी हरीझंडी दे दी। अगली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त होने के उपरांत उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को औपचारिक रूप से ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ जारी किया जाएगा।

बुंदेलखंड में रोजगार एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किए जा रहे नोड में 75 हेक्टेयर भूमि पहले ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आवंटित की जा चुकी है। अप्रैल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीईएल के सीएमडी मनोज जैन को आवंटन पत्र सौंपा था। यह परियोजना बुंदेलखंड के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। इससे 300 से अधिक प्रत्यक्ष उच्च-कुशल रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र से जुड़े एमएसएमई, एंसिलरी इकाइयों तथा स्थानीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष रोजगार एवं निवेश के अवसर उत्पन्न होंगे। बीईएल की इस परियोजना से चित्रकूट सहित समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।

चित्रकूट बनेगा रक्षा विनिर्माण का नया केंद्र देश के मध्य भाग में रणनीतिक रूप से स्थित चित्रकूट भौगोलिक उपयुक्तता एवं बेहतर लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के कारण रक्षा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। बीईएल का प्रस्तावित निवेश से रक्षा विनिर्माण की पूरी वैल्यू चेन में निजी क्षेत्र और एमएसएमई इकाइयों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद, एसीईओ यूपीडा, शशांक चौधरी, प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता आदि मौजूद थे।