पाकिस्तान में इस्लामी धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात बंदूकधारियों ने मौलाना मोहम्मद इस्माइल का शिकार किया। यह घटना शुक्रवार को हुई, जब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। इस्माइल स्थानीय जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल के नेता थे, और फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। जांच जारी है।
पेशावर, एजेंसी। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने शुक्रवार को एक इस्लामी धर्मगुरु की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।पुलिस के अनुसार, यह घटना दक्षिण वजीरिस्तान जिले की बिरमल तहसील में हुई। हमलावरों ने मौलाना मोहम्मद इस्माइल पर हमला किया, जो स्थानीय जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के नेता भी थे। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन या व्यक्ति ने नहीं ली है। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने शुक्रवार की नमाज के बाद मौलाना इस्माइल पर गोलीबारी की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि घटना के पीछे के मकसद और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है।
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