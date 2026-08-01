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पुलिस थाने पर हमले में अमृतसर से चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमृतसर जिले में एक पुलिस थाने पर हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। आरोपियों की आईएसआई से संबंध थे और उन्हें हमले के लिए पैसे दिए गए थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ताकि पूरे गिरोह और उनके फंडिंग के तरीके का पता लगाया जा सके।

पुलिस थाने पर हमले में अमृतसर से चार गिरफ्तार

इनमें एक नाबालिग, आरोपियों को हमले के बदले आईएसआई ने पैसा दिया चंडीगढ़, एजेंसी। अमृतसर जिले में एक पुलिस थाने पर हुए हमले के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें एक नाबालिग है। इस संबंध में पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई से जुड़े थे। वह एक हैंडलर के संपर्क में थे और उन्हें हमला करने के लिए रुपये मिले थे। आरोपियों की पहचान अमृतसर के हरार खुर्द गांव के करनबीर सिंह उर्फ ​​गोरा, मनिदीप सिंह, गुज्जरपुरा के प्रदीप सिंह उर्फ ​​लव और एक नाबालिग के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि पूरे गिरोह का पता लगाने और फंडिंग के तरीकों का खुलासा करने के लिए अभी आगे की जांच की जा रही है। वहीं, अभियान की जानकारी देते हुए अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवलप्रीत सिंह चहल ने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए विशेष टीमें बनाई गई थीं और तकनीकी जानकारी के आधार पर दोषियों की पहचान की गई। घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल अभी बरामद नहीं हुई है। एसएसपी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आईएसआई राज्य में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 15 से 25 साल की उम्र के बेरोजगार युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रही है।

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