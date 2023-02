Parliament Speech: अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना कर रहे हैं खड़गे? भाषण विवाद पर कह दी यह बात

ऐप पर पढ़ें

अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट से शुरू हुआ संसद में तनाव भाषण के हिस्से हटाने पर आ गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। इससे पहले वायनाड सांसद राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा हटाए जाने का मुद्दा भी सदन में जमकर गूंजा था। कांग्रेस ने मामले में जमकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी।

गुरुवार को उन्होंने राज्यसभा में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मेरे भाषण में कुछ भी असंसदीय या किसी पर आरोप लगाने वाली बात थी...। लेकिन कुछ शब्दों का गलत मतलब निकाला गया...। अगर आपको संदेह हो रहा था, तो आप किसी और तरीके से पूछ सकते थे, लेकिन आपने 6 स्थानों पर मेरे शब्दों को हटाने के लिए कह दिया।'

उन्होंने कहा, 'वाजपेयी साहब ने नरसिम्हा राव जी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया था और वह शब्द आज भी किताबों में दर्ज है।' कांग्रेस नेता रहे राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। साल 2004 में उनका निधन हो गया था।

इधर, मामले को बढ़ता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने हालात को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'विपक्ष के नेता का सबसे बड़ा रक्षक सभापति होता है।'

जब हटे राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से हटने पर भी जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने सरकार पर सदन में उनकी बात रोकने के आरोप लगाए थे। वायनाड सांसद ने कहा था, 'मेरे शब्द क्यों हटाए गए?' उन्होंने आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री उनके सवालों के जवाब नहीं दे सके। राहुल ने अडानी समूह के मुद्दे पर सरकार को घेरा था।

क्या है अडानी मामला

अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 'Adani Group: How The World’s 3rd Richest Man Is Pulling The Largest Con In Corporate History' सामने आने के बाद से ही देश में सियासत गर्मा गई है। फिलहाल, इस रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल का जा चुकी है। शीर्ष न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करने जा रहा है। याचिका में दावा किया जा रहा है कि विदेशी कंपनी ने साजिश रची है।