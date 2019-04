कोयंबटूर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी- 'राष्ट्रवादी होना कोई अपराध है क्या?'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके राष्ट्रवादी होने पर सवाल करने वाले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा कि वह राष्ट्रवादी थे, हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने पूछा कि राष्ट्रवादी होना कोई अपराध है क्या?

PM in Coimbatore: I just don't understand our friends in opposition, they're always suspecting our Army & Air Force... An alliance with such thinking can never protect India... Opposition has started asking why is Modi talking about nationalism. Is it a crime to be a nationalist? pic.twitter.com/cgwo5WpftW