ड्राई राशन उठान करने वाली समूह की महिलाएं हुईं कर्जदार

शुकुल बाजार, अमेठी, संवाददाता। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बाल विकास विभाग के लिए ड्राई राशन उठान का कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों में भुगतान को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया है।जहां कुछ समूहों को समय-समय पर भाड़े का भुगतान मिल गया, वहीं कई समूह ऐसे हैं जिन्हें योजना की शुरुआत से ही परिवहन (भाड़ा) मद की राशि नहीं मिली। इससे समूहों से जुड़ी महिलाओं पर आर्थिक संकट गहरा गया है और कई महिलाएं कर्जदार हो गई हैं। विकासखंड शुकुल बाजार में करीब 58 स्वयं सहायता समूहों ने आंगनबाड़ी केंद्रों तक ड्राई राशन पहुंचाने का कार्य किया था। समूह की महिलाओं का कहना है कि कार्य के दौरान उन्होंने उधार लेकर वाहन और अन्य व्यवस्थाएं कीं, लेकिन भुगतान न मिलने से उन्हें कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है।