ड्राई राशन उठान करने वाली समूह की महिलाएं हुईं कर्जदार
राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बाल विकास विभाग के लिए ड्राई राशन उठान का कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों में भुगतान को लेकर असमानता का मामला सामन
शुकुल बाजार, अमेठी, संवाददाता। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बाल विकास विभाग के लिए ड्राई राशन उठान का कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों में भुगतान को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया है।जहां कुछ समूहों को समय-समय पर भाड़े का भुगतान मिल गया, वहीं कई समूह ऐसे हैं जिन्हें योजना की शुरुआत से ही परिवहन (भाड़ा) मद की राशि नहीं मिली। इससे समूहों से जुड़ी महिलाओं पर आर्थिक संकट गहरा गया है और कई महिलाएं कर्जदार हो गई हैं। विकासखंड शुकुल बाजार में करीब 58 स्वयं सहायता समूहों ने आंगनबाड़ी केंद्रों तक ड्राई राशन पहुंचाने का कार्य किया था। समूह की महिलाओं का कहना है कि कार्य के दौरान उन्होंने उधार लेकर वाहन और अन्य व्यवस्थाएं कीं, लेकिन भुगतान न मिलने से उन्हें कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है।
उनका आरोप है कि कुछ समूहों के खातों में राशि भेजी गई, जबकि कई समूहों को शुरुआत से अब तक एक भी भुगतान नहीं मिला।महिलाओं का कहना है कि सरकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करती है, लेकिन भुगतान में भेदभाव और लंबित देयकों के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। अब जबकि ड्राई राशन वितरण की यह व्यवस्था भी बंद हो चुकी है, तब भी बकाया भुगतान का इंतजार खत्म नहीं हुआ है।
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