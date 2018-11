IRCTC घोटाला: दिल्ली की कोर्ट में पेश होंगे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी-राबड़ी को मिल चुकी है जमानत

आईआरसीटीसी स्कैम मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव आज (सोमवार) दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे। उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से होगी। वहीं, इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

#IRCTC scam case: Lalu Prasad Yadav to appear through video conferencing before Delhi's Patiala House Court today. Rabri Devi and Tejashwi Yadav have already got bail.