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सावन में ज्योर्तिलिंगों के दर्शन का मौका, आईआरसीटीसी लाया पैकेज टूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ के दर्शन - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दक्षिण भारत भ्रमण

सावन में ज्योर्तिलिंगों के दर्शन का मौका, आईआरसीटीसी लाया पैकेज टूर

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

विशेष रेल टूर पैकेज का लॉन्च

आईआरसीटीसी ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए दो विशेष रेल टूर पैकेज शुरू किए हैं। दोनों का संचालन गोरखपुर से होगा और लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्टेशनों पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलेगी। टूर में श्रद्धालुओं को सावन में ज्योर्तिलिंग के दर्शन का मौका मिलेगा।

पैकेज विवरण

आईआरसीसी के उत्तर क्षेत्र लखनऊ के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला पैकेज 17 से 26 अगस्त तक 9 रात और 10 दिन का है। इसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन सहित द्वारकाधीश, भेंट द्वारका और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण कराया जाएगा। दूसरे पैकेज के तहत 31 जुलाई से 11 अगस्त तक 11 रात और 12 दिन की दक्षिण भारत यात्रा कराई जाएगी। इसमें तिरुपति बालाजी, रामनाथस्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन शामिल हैं। बताया कि दोनों पैकेजों में 2एसी, 3एसी और स्लीपर श्रेणी में रेल यात्रा, शाकाहारी नाश्ता एवं भोजन, होटल में ठहरने तथा एसी/नॉन एसी बसों से स्थानीय भ्रमण की सुविधा मिलेगी। चार ज्योतिर्लिंग पैकेज का किराया स्लीपर में ₹18,380, 3एसी में ₹29,570 और 2एसी में ₹38,870 प्रति व्यक्ति है। दक्षिण भारत पैकेज का किराया क्रमशः ₹23,560, ₹39,100 और ₹51,760 प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। यात्रियों को एलटीसी और ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी। बताया कि पैकेज टूर की बुकिंग पर्यटन भवन, गोमती नगर स्थित कार्यालय और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा देश-विदेश के कई अन्य रेल, हवाई और पर्यटन पैकेज भी उपलब्ध हैं। जिसकी जानकारी आईआसटीसी की वेबसाइट और कार्यालय से ली जा सकती है।

सामान्य प्रश्न

आईआरसीटीसी ने कितने विशेष रेल टूर पैकेज लॉन्च किए हैं?
आईआरसीटीसी ने दो विशेष रेल टूर पैकेज लॉन्च किए हैं।

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