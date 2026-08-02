खाना में कॉकरोच मिलने पर 25 हजार जुर्माना
भागलपुर में रेलवे स्टेशन के भोजनालय में यात्री के खाने में कॉकरोच मिलने के बाद आईआरसीटीसी ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सीएमआई भागलपुर की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे ऐसी शिकायतें मिलीं तो भोजनालय का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है।
भागलपुर। भागलपुर रेलवे स्टेशन के भोजनालय में शुक्रवार को एक यात्री को परोसे गये भोजन में कॉकरोच मिलने के मामले में सीएमआई भागलपुर सुधांशु आर्या द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट को देखने के बाद आईआरसीटीसी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए भोजनालय प्रबंधन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूर्व रेलवे कोलकाता आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय के एडिशनल जनरल मैनेजर कौशिक बनर्जी ने बताया कि मामले में संज्ञान लेते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गयी है कि आगे ऐसी शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस भी रद्द की जा सकती है।
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